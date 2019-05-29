Малый и средний бизнес Алтайского края в 2018 году обеспечил треть налоговых поступлений. Во все уровни бюджетной системы и во внебюджетные фонды за прошедший год предприниматели перечислили 40,7 млрд рублей или 30,7% всех налоговых и обязательных поступлений. Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные УФНС России по Алтайскому краю.

По сравнению с 2017 годом доля малого и среднего бизнеса в общей сумме налоговых поступлений выросла на 2,5%.

В управлении уточнили, что налоговые режимы для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе постоянно совершенствуются. Преференции предусмотрены для тех, кто работает в приоритетных для развития края направлениях деятельности, и для начинающих предпринимателей, занятых в определенных сферах.

"Сейчас совместно с представителями делового сообщества региона и законодательной власти рассматриваются предложения по снижению налоговой нагрузки в рамках упрощенной системы налогообложения", – рассказали в управлении.