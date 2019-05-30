В период нестабильной экономической ситуации все предприятия пытаются найти проверенный и эффективный способ экономии денежных средств. Однако решение проблемы, как всегда, лежит на поверхности: достаточно всего лишь оптимизировать систему налогообложения. Не знаете, как грамотно сделать это в своей компании? Тогда семинар-практикум "Налоги 2019: перезагрузка" – специально для вас! Здесь руководители и бухгалтеры получат всю необходимую информацию о том, как экономить за счет трансформации налоговой системы, а главное – как делать это абсолютно законно.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ "А" ДО "Я"

Семинара подобного уровня в нашем городе, пожалуй, еще не было: обучение проводит специалист федерального масштаба с большим практическим опытом Дмитрий Иванович Ряховский – доцент экономических наук, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы "ЛЕГИКОН-ПРАВО", первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала "Вестник профессиональных бухгалтеров", аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий налоговый консультант.

Он готов ответить на все вопросы, касающиеся налогового планирования и налоговой оптимизации, включая оптимизацию НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, страховых взносов. На семинаре-практикуме детально обсудят все возможные вариации, сопутствующие риски и расскажут, как их избежать.

Какие изменения произошли в налоговой сфере с начала 2019 года и как они повлияли на функционирование бизнеса? Как подготовиться к налоговой проверке? Как грамотно урегулировать налоговые споры? Слушатели семинара получат не только ответы на эти и другие вопросы, но и ценные практические рекомендации. В ходе мероприятия предусмотрен кофе-брейк, а всем участникам будут выданы сертификаты.

Получить более подробную информацию о семинаре "Налоги 2019: перезагрузка", зарегистрироваться и заказать билеты можно на сайте.

При покупке двух билетов (бухгалтер + руководитель от одной организации) действует акция – скидка 50% на второй билет.

Дата мероприятия: 17 июня 2019 года c 10:00 до 18:00

Место проведения: г. Барнаул, пр-т Ленина, 66 (конференц-зал АГИК)

Организатор мероприятия: ООО "БС-Консалтинг"

ООО "БС-Консалтинг"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В, офис 213

Тел.: +7 (3852) 529593

E-mail: info@i-bsc.ru