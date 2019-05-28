Снять с учета проданную машину теперь можно онлайн

Онлайн-сервис, позволяющий снять автомобиль с учета после продажи, запустили МВД России и Минкомсвязи РФ, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Электронную услугу оценят те, кому приходилось обращаться в ГИБДД из-за того, что новый владелец машины не спешил ставить ее на учет (прежний собственник в этом случае продолжает получать штрафы и платить налог, – прим. ред.).
Сейчас снять машину с учета можно на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти под своей учетной записью, перейти в раздел "Регистрация транспортного средства", затем в подраздел "Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ". Там будет доступна услуга "Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником".
Воспользоваться услугой могут только собственники транспортного средства, войти под учетной записью другого человека не получится.
Комментарии
Какие-то сложные формулировки в госуслугах. Пойди догадайся куда зайти. И как я понимаю это возможно только если ты машину уже продал, а новый владелец не переводит ее на себя? И что будет подтверждать факт сделки купли-продажи?
Месяц пытался поставить машину на учет. Благо продавец/бывший собственник адекватный человек.
1. Первым делом нужно сделать страховку. Сделать её онлайн, без переплат - это целая эпопея.
2, Далее выясняется, что электронный ОСАГО действует только через 5 дней! И соответственно предварительная электронная очередь в РЭО ГИБДД пропадает, т.к вроде бы услуга исполненаа, а на учет инспектор машину поставить не може. программа так устроена.
3. Снова берем талончик. Ближайший через 3 недели.
4. Мучаемся 3 недели, стоим в живой очереди, ходим пешком. Машина "стоит дома" т.к ездить я на ней не могу (так мне поясни инспектор, который делал сверку).
5. На конец третьей недели , заняв с утра очередь, в 9-00, получаем заветную СРку в 18:00
Идиотизм!
А теперь ещё добавят лишние заморочки!