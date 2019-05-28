Снять с учета проданную машину теперь можно онлайн

Онлайн-сервис, позволяющий снять автомобиль с учета после продажи, запустили МВД России и Минкомсвязи РФ, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Электронную услугу оценят те, кому приходилось обращаться в ГИБДД из-за того, что новый владелец машины не спешил ставить ее на учет (прежний собственник в этом случае продолжает получать штрафы и платить налог, – прим. ред.).

Сейчас снять машину с учета можно на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти под своей учетной записью, перейти в раздел "Регистрация транспортного средства", затем в подраздел "Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ". Там будет доступна услуга "Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником".

Воспользоваться услугой могут только собственники транспортного средства, войти под учетной записью другого человека не получится.