Четверг, 30 Май, 12:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,91
€ 72,41
Обь
459см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На их покупку требуется около 400 млн рублей
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

10-15 тысяч мусорных площадок требуется установить в городах и селах Алтайского края, чтобы полностью запустить процесс централизованного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту Amic.ru сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на пресс-конференции во вторник, 28 мая.

"В регионе не достает 10-15 тысяч контейнерных площадок. Для их покупки требуется около 400 млн рублей", – сказал министр.

Он напомнил, что устанавливать площадки и контейнеры должны органы местного самоуправления. Там, где деньги на это не заложены в бюджете, скорее всего, финансово поможет краевое правительство. Кому именно, и в каких объемах, министр не уточнил. Но на следующий год всем муниципалитетам будет рекомендовано предусмотреть эти средства.

Сегодня централизованный вывоз мусора налажен в 243 из 1,6 тысячи населенных пунктов региона. Но это города и села (в основном райцентры), где проживает больше всего населения, а именно 1,7 млн человек, чуть более 70% жителей региона. Операторы не зашли пока в небольшие населенные пункты, где и раньше не было налаженного вывоза мусора. А потому там сейчас вывозят по старинке: кто куда. Правда, и денег за это по новым тарифам с людей никто не берет.

Иван Гилев заверил, что главная задача – не количество населенных пунктов, а качество вывоза мусора.

Но и по качеству работы пока много вопросов. Например, несоблюдение графиков вывоза. Переполненных мусорных контейнеров особенно много в Бийске и Заринске. Министр откровенно сказал: многие проблемы возникли из-за передела бизнеса и выхода из серой зоны компаний по вывозу мусора. В том же Бийске, по словам Ивана Гилева, оператору вообще "вставляют палки в колеса". Регулярный срыв вывоза мусора может стать основанием для лишения статуса регионального оператора. Однако Гилев не видит в этом однозначного решения вопроса – кто придет на смену компании, которая не справится?

"Мы пытаемся решить эту задачу. При необходимости будем лишать статуса, но от этого чище не станет. Ну сменим, ну придет другой бизнес. Но это вода на мельницу тех, кто нагнетает", – сказал Гилев.

Еще один важный вопрос – взаимодействие региональных операторов, управляющих компаний и местных властей. Например, ветки, дорожный смет, строительный мусор – это не твердые коммунальные отходы. Их вообще нельзя выкидывать в мусорные контейнеры. Отвечают за их вывоз не региональные операторы, а местные власти. В Барнауле, в отличие от большинства других муниципалитетов, власти предусмотрели деньги на эти работы в бюджете.

Проблему взаимодействия несколькими днями ранее обсудили на площадке Общероссийского народного фронта. Например, графики вывоза мусора. Представители управляющих компаний пожаловались, что раньше было четкое время приезда мусоровоза, а теперь – нет. Это имеет значение там, где под вывоз мусора от машин расчищается проезд или нужен дворник, который тут же уберет рассыпавшийся мусор. Еще одна проблема – нет площадок для сбора крупногабаритного мусора. Часть контейнеров вообще непонятно чьи. Есть вопросы и к нормативам по объемам мусора, которые сегодня кажутся слишком заниженными.

Также существует проблема начисления платы за вывоз. Сегодня у регоператоров нет актуальных данных по количеству проживающих в домах и квартирах. Это важно, ведь общая плата зависит от количества жильцов. Где-то пользуются устаревшими данными, где-то выставляют счет наобум.

А вот проблему нехватки официальных свалок уже пытаются решить. Сегодня в регионе всего 16 полигонов, куда официально можно вывозить мусор. Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, который также принял участие в пресс-конференции, сообщил, что федеральные власти разрешили расширить этот список. Сейчас обсуждает, сколько и какие алтайские полигоны сделают официальными.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:07
Жителей Алтайского края обяжут убирать за своими собаками на улице 0
11:45
Мастер-классы и море сладкой ваты: где весело отпраздновать День защиты детей 0
11:35
Конкурс широкого разлива: в Алтайском крае в шестой раз выбирают лучшие напитки 0
11:25
Ассанжа поместили в тюремную больницу в Британии 3
11:15
Алтайскому телеканалу нашли кнопку после перехода на цифровое телевидение 1
11:03
Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске 19
10:55
Спецпрокурор США не доказал связь Путина и Трампа и уволился 2
10:45
Мифы и правда о йоге: эксперт о пользе занятий 0
10:29
Саакашвили встретила толпа людей в аэропорту Киева 8
10:19
Реально-виртуальное присутствие: СибУПК предлагает престижное обучение 0
10:09
МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак 1
09:57
Путин разрешил усыновлять детей ВИЧ-инфицированным 1
09:39
Движение трамваев по улице Попова в Барнауле будет перекрыто на выходных 3
09:26
Земельный налог: кто обязан платить и какие есть ставки 1
09:18
Зарегистрироваться и выиграть: АО "Алтайэнергосбыт" дарит денежный приз 0
09:06
Год с Томенко: фотоподборка Amic.ru 8
08:56
Клиентам НПФ могут позволить получать пенсию с 55 и 60 лет 1
08:36
Общественники заявили о резком росте цен на билеты в плацкартный вагон 0
08:28
После отключения горячей воды барнаульцы "нажгли" на 20% больше электричества 7
08:15
В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами 0
08:01
Как платить за свет, если уехал на дачу: задай вопрос директору БГЭС
На все вопросы о деятельности БГЭС отвечает гендиректор Иван Василиади
07:44
Воспитание по кайфу: вместо ремня и строгости совместный ютуб-канал и респект 20
07:32
Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене 5
07:22
10 перемен Томенко: что изменилось в губернаторстве за первый год работы 15
07:15
Барнаульским компаниям в июне устроят налоговую "перезагрузку" 0
06:43
Народные приметы: что делать на Евдокию Свистунью 0
06:28
Он был не только Шуриком: интересные факты о жизни Александра Демьяненко 8
06:11
Берите зонтики: 30 мая в Алтайском крае будет неустойчивая погода 0
06:02
Да будет "ГорСад": в Барнауле представили три проекта парка "Изумрудный" 9
05:20
Попытавшийся сжечь школьников подросток заключен под стражу 2
04:52
Онищенко посоветовал пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь" 10
03:23
СК возбудил дело из-за брошенных в хостеле детей 2
02:43
Умер актер из "Крестного отца" 0
01:27
Разработаны устройства для сверхбыстрой зарядки смартфона 2
00:51
Разработаны роботы для доставки лекарства к раковым опухолям 0
23:56
Генпрокуратура проведет массовую проверку российских школ 0
23:35
В Госдуме одобрили запрет передачи коллекторам долгов по ЖКХ 3
23:16
США обвинили Россию в ядерных испытаниях 5
22:54
Nissan взял на таран киоск с шаурмой в Новосибирске 2
22:36
Родительский комитет поддержал проект "отцовского капитала" 0
22:16
Фильм с Вениамином Смеховым снимают в Барнауле 0
21:49
Силуанов выступил против оплаты "косяков" "Транснефти" 0
21:36
Против россиянина из ООН хотят возбудить уголовное дело в Косово 0
21:16
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике 8
20:56
ДТП с "Яндекс. Такси" создало пробку на шоссе в Барнауле 1
20:37
Участник массового погрома в кафе Новосибирска задержан спустя 12 лет 0
20:14
Скалы очистят от надписей в Горном Алтае 1
19:59
Томенко поручил помочь моторному заводу сохранить производство 6
19:37
Нелегалы разбили палаточный городок под Новосибирском 0
19:14
Сократился уровень дотационности Республики Алтай 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.