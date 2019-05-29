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Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На их покупку требуется около 400 млн рублей
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

10-15 тысяч мусорных площадок требуется установить в городах и селах Алтайского края, чтобы полностью запустить процесс централизованного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту Amic.ru сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на пресс-конференции во вторник, 28 мая.

"В регионе не достает 10-15 тысяч контейнерных площадок. Для их покупки требуется около 400 млн рублей", – сказал министр.

Он напомнил, что устанавливать площадки и контейнеры должны органы местного самоуправления. Там, где деньги на это не заложены в бюджете, скорее всего, финансово поможет краевое правительство. Кому именно, и в каких объемах, министр не уточнил. Но на следующий год всем муниципалитетам будет рекомендовано предусмотреть эти средства.

Сегодня централизованный вывоз мусора налажен в 243 из 1,6 тысячи населенных пунктов региона. Но это города и села (в основном райцентры), где проживает больше всего населения, а именно 1,7 млн человек, чуть более 70% жителей региона. Операторы не зашли пока в небольшие населенные пункты, где и раньше не было налаженного вывоза мусора. А потому там сейчас вывозят по старинке: кто куда. Правда, и денег за это по новым тарифам с людей никто не берет.

Иван Гилев заверил, что главная задача – не количество населенных пунктов, а качество вывоза мусора.

Но и по качеству работы пока много вопросов. Например, несоблюдение графиков вывоза. Переполненных мусорных контейнеров особенно много в Бийске и Заринске. Министр откровенно сказал: многие проблемы возникли из-за передела бизнеса и выхода из серой зоны компаний по вывозу мусора. В том же Бийске, по словам Ивана Гилева, оператору вообще "вставляют палки в колеса". Регулярный срыв вывоза мусора может стать основанием для лишения статуса регионального оператора. Однако Гилев не видит в этом однозначного решения вопроса – кто придет на смену компании, которая не справится?

"Мы пытаемся решить эту задачу. При необходимости будем лишать статуса, но от этого чище не станет. Ну сменим, ну придет другой бизнес. Но это вода на мельницу тех, кто нагнетает", – сказал Гилев.

Еще один важный вопрос – взаимодействие региональных операторов, управляющих компаний и местных властей. Например, ветки, дорожный смет, строительный мусор – это не твердые коммунальные отходы. Их вообще нельзя выкидывать в мусорные контейнеры. Отвечают за их вывоз не региональные операторы, а местные власти. В Барнауле, в отличие от большинства других муниципалитетов, власти предусмотрели деньги на эти работы в бюджете.

Проблему взаимодействия несколькими днями ранее обсудили на площадке Общероссийского народного фронта. Например, графики вывоза мусора. Представители управляющих компаний пожаловались, что раньше было четкое время приезда мусоровоза, а теперь – нет. Это имеет значение там, где под вывоз мусора от машин расчищается проезд или нужен дворник, который тут же уберет рассыпавшийся мусор. Еще одна проблема – нет площадок для сбора крупногабаритного мусора. Часть контейнеров вообще непонятно чьи. Есть вопросы и к нормативам по объемам мусора, которые сегодня кажутся слишком заниженными.

Также существует проблема начисления платы за вывоз. Сегодня у регоператоров нет актуальных данных по количеству проживающих в домах и квартирах. Это важно, ведь общая плата зависит от количества жильцов. Где-то пользуются устаревшими данными, где-то выставляют счет наобум.

А вот проблему нехватки официальных свалок уже пытаются решить. Сегодня в регионе всего 16 полигонов, куда официально можно вывозить мусор. Министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, который также принял участие в пресс-конференции, сообщил, что федеральные власти разрешили расширить этот список. Сейчас обсуждает, сколько и какие алтайские полигоны сделают официальными.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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