В Барнауле разыскивают свидетелей смертельного ДТП с ребенком. Трагедия произошла 16 апреля, в период с 17:45 до 18:00 на пересечении улиц Школьная и Парфенова (микрорайон ВРЗ). 10-летнего мальчика насмерть сбил автомобиль Honda CR-V, которым управлял 33-летний мужчина.
В редакцию ИА "Амител" обратились родители мальчика – они разыскивают тех, кто мог увидеть момент трагедии.
"Сын собрался на тренировку. И вышел из дома как раз в 17:45 – муж был дома и посмотрел на часы. До этого перекрестка идти минуты две. Мы до сих пор не можем понять, почему в тот день сын решил перейти дорогу в этом месте: недалеко находится пешеходный переход, мы всегда ходили только через него и сыну наказывали так же", – рассказывает мама мальчика Оксана.
О произошедшем родители узнали от сотрудника полиции, который пришел к ним домой.
Сейчас ведется следствие, проходят суды, экспертиза проводится.
"А водитель говорит, что ребенок выбежал на дорогу из-за столба. И что он сам ехал со скоростью 40 км в час. Между тем, та экспертиза, которую провели в полиции, показала, что уже после момента столкновения скорость автомобиля была 50 км в час. Если найдется свидетель и даст показания, что ребенок вышел на дорогу не из-за столба или что машина ехала с высокой скоростью, все может повернуться по-другому", – рассказывает Оксана.
По словам женщины, водитель Honda не контактирует с их семьей: "Не подходил, не извинялся. Во время суда держался так, чтобы нас не видеть и не смотреть в нашу сторону. Потом к нему подошел наш адвокат, спросил, не желаете как-то проявить участие, он ответил отрицательно".
Камера на перекрестке, где произошла трагедия, есть, но она зафиксировала уже только момент столкновения автомобиля и мальчика и то, как ребенка отбрасывает на встречную полосу. Там как раз ехали два автомобиля. Видно, что первый автомобиль увиливает от столкновения с мальчиком и, не останавливаясь, уезжает. Именно водителя этого автомобиля пытаются найти родители – он мог видеть, как на самом деле вышел на дорогу мальчик, и хотя бы примерно с какой скоростью ехала сбившая его Honda. Следующий за ним автомобиль подъехал к месту ДТП уже чуть позже.
Если вы были свидетелем данного происшествия или что-то знаете, просьба позвонить по телефонам: 8-906-965-35-53 или 8-962-803-26-06.
Комментарии
Уважаемые родители, выражаю вам самые искренние соболезнования!!! Потерять ребёнка это страшно. Вы хотите сделать виновным водителя? Там есть знак ограничения скорости до 40?
Интересно, чего хотят добиться родители? Компенсации? Или "справедливости"?
Как водитель встречного автомобиля может определить скорость хонды? Горе родителей понятно, но, в первую очередь, себе надо вопросы задавать - почему ребенок не знал ПДД? Из стиля подачи материала в статье, чувство, что хотят компенсации.
именно компенсации они и хотят 100%
Безумно жаль ребенка, и глубоко сочувствую родителям, но что вы хотите, зачем оправдываетесь, если водитель не нарушил правила? Хотите лжесвидетельства, что он "вышел не из-за столба"? Плюс что водитель "летел с огромной скоростью"? Не знаете, " почему это он пошел не по переходу, хотя мы его так не учили"? А вот он пошел, и теперь будет виноват водитель, "если не проявит участие"???
В это время час-пик и сильно там не разгонишся между двух пешиходников. Думаю экспертизы все покажут. А по поводу компенсации - водителя ещё не признали виновным, но уже подан на него иск на компенсацию родителя 2 млн.руб.
я так понял, что ребенок пошел мимо пешеходного перехода?
Да да да... со дня смерти ребёнка ещё 9 дней не прошло, а «безутешные» Родители уже зашли с иском к водите на 2 млн. Руб. Помимо иска ещё и ходачку об обеспечительных мерах- у водилы арестовали квартиру... Коммерсанты блин... ребёнка конечно жалко- но водила не виноват в этом дтп и экспертизы это подтвердили...
Родители подростков, видели бы вы, как ваши дети переходят дорогу... сегодня на пересечении Северо-Западная Смирнова - все стоят, а они (втроем) шпарят на красный, вперед не смотрят, двое повернулись назад к третьему, идут смеются... а потом, не дай бог, ой, ребенка на пешеходном переходе сбили. А то, что шел на красный, ну так это водитель смотреть на дорогу должен...
Походу тут только водитель Хонды отписывается
28.05.2019 23:16
- гость -
Согласна. Выбегают на дорогу не смотря на красный, даже не смотрят на дорогу.
пешеходы отстаивают право ходить как хотят
Какие же с-ки здесь пишут. Мальчика не вернуть уже ни за какие деньги
Вопрос не в них а в соблюдении законов России и предотвращении подобных случаев на этой дороге
Дети это всегда дети и им правила не писаны в силу их возраста
Поэтому виноват водитель. В этой ситуации 100% виноват водитель который и ответит
А экспертизу на скорость сбившей машины провести можно. По расстоянию на которое отлетел мальчик при ударе, по положению тела эксперт может высчитать силу удара машины и ее инерцию и определить скорость в тех или иных погрешностях
В тюрьму пойдет и не остановившейся водитель - он оставил ребенка умирать на дороге и уехал - это конкретная статья УК
Водитель заявивший о 40 км в час если врал то пойдет еще и за дачу ложных показаний -это тоже статья УК
29.05.2019 08:48
майор
"Дети это всегда дети и им правила не писаны", вот по причине такого рассуждения и произошла эта трагедия!
"В этой ситуации 100% виноват водитель", вот так рассуждают пешеходы нарушая правила!
За детей отвечают родители и они должны понимать всю ответственность за воспитание ребенка. Если ребенка не научить правилам, то и став взрослым он будет нарушать их.
29.05.2019 08:48
майор
Вам наверное не приходилось оттормаживаться "в пол" когда два подростка идут по тротуару, резко и не глядя начинают переходить дорогу в неположенном месте, а когда им сигналишь, то он тебя же еще матерят! Таких примеров у любого водителя куча.
Родители не надлежаще воспитывали ребенка,а теперь на его смерти бизнес решили сделать.
Как то в конце 90-х на Крузере насмерть сбили пацана 6-ти летнего на С-Западной на переходе, судья оправдал водятла. Я спросил, как так? Судья сказал, семья многодетная, в коммуналке живет, а водятел им новую большую квартиру купил, семья претензий не имеет, просила не наказывать. Ну думаю, и судья без подарка не остался, всем хорошо, кроме погибшего, но ведь его же не вернуть, так? Тем более он в раю.
листовка "отзовитесь, умоляем"
прям какие-то НЛПшники, а не родители
я уверен, найдется "свидетель", который будет придерживаться их версии событий
Как то в конце 90-х на Крузере насмерть сбили пацана 6-ти летнего на С-Западной на переходе, судья оправдал водятла
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здесь не на переходе
"Какие же с-ки здесь пишут." - несогласен - пишут адекватные люди, которые ездят по городу
"Мальчика не вернуть уже ни за какие деньги" - согласен
"Вопрос не в них а в соблюдении законов России и предотвращении подобных случаев на этой дороге"- согласен, но причем здесь компенсация родителям?
"Дети это всегда дети и им правила не писаны в силу их возраста" - очень мило.. т.е. если к вам подойдет 13 летний отморозок и сунет вилку в бок, вы его простите "по отечечски"
"Поэтому виноват водитель. В этой ситуации 100% виноват водитель который и ответит" - в возбуждении уголовного дела откзаано, в ДТП нет вины водилы, даже 1%, ДТП произошло по причине грубой неосторожности мальичка
"А экспертизу на скорость сбившей машины провести можно. По расстоянию на которое отлетел мальчик при ударе, по положению тела эксперт может высчитать силу удара машины и ее инерцию и определить скорость в тех или иных погрешностях" - новое слово в криминалистике однако. нет таких методик
"В тюрьму пойдет и не остановившейся водитель - он оставил ребенка умирать на дороге и уехал - это конкретная статья УК" - водитель вызвал скорую и полицию и оставался на месте ДТП до приезда оных
"Водитель заявивший о 40 км в час если врал то пойдет еще и за дачу ложных показаний -это тоже статья УК" - такой статье не было и не будет, показания причинившего вред - реализация права на защиту
Резюме: майор то какой не настоящий -познаний 0.. короче майор Диванных войск...
"Какие же с-ки здесь пишут."
Да нет, обычные люди. В нынешней России жизнь человека ничего не стоит. Они будут с пеной изо рта убеждать, что плохой пешеход нарушил, потому его можно убивать, хотя сами ежедневно нарушают множество раз.
А как свидетель может определить скорость, вообще многие из нас способны на глаз различить 40 от 50? да даже 40 от 60? И вообще насколько достоверным будет такое "доказательство". Что за бред?
Я конечно приношу соболезнования семье погибшего, но все же, чего вы добиваетесь? Денег поднять на смерти ребенка? это очень низко.
Сам являюсь водителем и ежедневно встречаю перебегающих детей в неположенном месте, либо на роликах, велосипедах.
В пятницу вообще посреди дороги шел школьник лет 9-10, хорошо, что там видимость далеко и я из поворота вывернул, он идет, уткнувшись в телефон носом, вообще не видя окружающий мир, и похоже не слыша, ибо я подъехал близко, блясь напугать его, но он ни как не реагировал, и уже сигнал привел его в чувства и он подпрыгнул и драпанул как ошпаренный. Дети-зомби, а делают зомби из них телефоны.
И то, что у нас большинство пешеход.дорожек не освещены, а многие даже закрыты кустами или рекламными щитами - это уже касяк администрации. А в даном случае вина ребенка, как бы не было это больно слышать и печально, но ребенок виноват, и почему из за Плохого воспитания ребенка, должен сидеть другой человек? Одумайтесь!
Родители, ВЫ и только ВЫ виноваты в случившемся, и не следует перекладывать вину на другого, либо пытаться на горе обогатиться.
29.05.2019 08:48
майор
"...Дети это всегда дети и им правила не писаны в силу их возраста..."
Шедеврально! Интересно, как мы выжили, ведь мы все были детьми? Наверное, чисто случайно нас не сбивали машины, когда мы переходили дороги. Или все-таки воспитание взрослых здесь играет главную роль?
29.05.2019 08:48
майор
опять не в голос поёшь? Звездочка мозг натерла?