В Барнауле разыскивают свидетелей смертельного ДТП с ребенком. Трагедия произошла 16 апреля, в период с 17-45 до 18-00 на пересечении улиц Школьная и Парфенова (микрорайон ВРЗ). 10-летнего мальчика насмерть сбил автомобиль Honda CR-V, которым управлял 33-летний мужчина.

В редакцию ИА "Амител" обратились родители мальчика — они разыскивают тех, кто мог увидеть момент трагедии.

"Сын собрался на тренировку. И вышел из дома как раз в 17-45 — муж был дома, и посмотрел на часы. До этого перекрестка идти минуты две. Мы до сих пор не можем понять, почему в тот день сын решил перейти дорогу в этом месте: недалеко находится пешеходный переход, мы всегда ходили только через него и сыну наказывали так же", — рассказывает мама мальчика Оксана.

О произошедшем родители узнали от сотрудника полиции, который пришел к ним домой.

Сейчас ведется следствие, проходят суды. Сейчас экспертиза проводится, но — со слов водителя.

"А водитель говорит, что ребенок выбежал на дорогу из-за столба. И что он сам ехал со скоростью 40 км в час. Между тем, та экспертиза, которую провели в полиции, показала, что уже после момента столкновения скорость автомобиля была 50 км в час. Если найдется свидетель и даст показания, что ребенок вышел на дорогу не из-за столба или машина ехала с высокой скоростью, все может повернуться по-другому", — рассказывает Оксана.

По словам женщины, водитель Honda не контактирует с их семьей: "Не подходил, не извинялся.. Во время суда держался так, чтобы нас не видеть и не смотреть в нашу сторону. Потом к нему подошел наш адвокат, спросил, не желаете как-то проявить участие, он ответил отрицательно".

Камера на перекрестке, где произошла трагедия, есть, но она зафиксировала уже только момент столкновения автомобиля и мальчика и то, как ребенка отбрасывает на встречную полосу. Там как раз ехали два автомобиля. Видно, что первый автомобиль увиливает от столкновения с мальчиком и не останавливаясь уезжает. Именно водителя этого автомобиля пытаются найти родители — он мог видеть, как на самом деле вышел на дорогу мальчик, и хотя бы примерно с какой скоростью ехала сбившая его Honda. Следующий за ним автомобиль подъехал к месту ДТП уже чуть позже.

Если вы были свидетелем данного происшествия, или что-то знаете, просьба позвонить по телефонам: 8-906-965-35-53 или 8-962-803-26-06.