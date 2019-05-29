Постсоветский "Артек" от Клодин Дори
Французский фотограф Клодин Дори в 2004 году представила книгу "Артек – летом в Крыму", в которой были собраны фотографии, сделанные в знаменитом лагере с 1994 по 2003 год. Француженка выбрала для своих репортажей тему юности и взросления. Снимки вызвали шквал обсуждений, эмоций и даже скандал.
А через пять лет после издания, альбом фигурировал в шокирующем деле о развращении детей администрацией лагеря, проходя в качестве улики.
Комментарии
И че? У меня такие же фото с лагеря)))
Эти толерантные добром не кончат. Везде грязи найдут. Либо за искусство выдадут, либо скандал устроят. А лучше и то и другое. Ну Россию зачернить, это вообще отлично.
это наверное какая то болезнь - в любом фото видеть разврат
"с 1994 по 2003 год. " - все вопросы - к незалежной.
это наверное какая то болезнь - в любом фото видеть разврат
+ 100500
Гумберт из романа Набокова "Лолита" одобрит данный шедевр.
Амик, вы зачем педофилию пропагандируете?
Кот.Без сапог. Просто здесь все культурные кроме тебя и в мыслях такого не могло возникнуть, вы бы координаты свои на всякий случай оставили бы?!
Эх,где мой 16 лет.
Кот.Без сапог. Просто здесь все культурные кроме тебя и в мыслях такого не могло возникнуть, вы бы координаты свои на всякий случай оставили бы?!
В вашей культуре принято подростков под юбкой фотографировать? Мне давно не 13, убогий, да и в 13 я таким как ты извратам сёдла ломал на раз. Географ к нам пришёл , такой же как ты, высококультурный. Девчонки нам жаловаться стали. Проверили его по печени пару раз вечером. От наших одноклассниц отстал. Его потом и вышибли из школы за это. Вася Педалькин мы его звали.
ничего скандального и пошлого не вижу
Эх, где мои ... лет?
Норм фоты. Чё скандального? Разве что девочка в бюстгалтере, дак он менее прозрачен чем купальник. Гейропейцы - они такие гейропейцы!!!
В 90-е злые языки утверждали, что по результатам опроса наиболее перспективными профессиями среди старшеклассников считаются рэкетир и валютная проститутка. Фотоподборка где-то из этой же серии.
29.05.2019 14:16
- гость -
Вы просто испорчены.
Девчонки в юбочках чуть выше колена - проституки?
Или мальчик перед зеркалом - рекетир?
больное воображение
Смысл статьи я поняла так , что развал и отсутствие дОлжного финансирования царило в Артеке в постсоветский, а точнее Украинский период. Щас там привели все в порядок.
Хорошие, не пошлые фото, отражающие как раз просто взросление и как прекрасно детство и каникулы.