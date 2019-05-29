Постсоветский "Артек" от Клодин Дори

Французский фотограф Клодин Дори в 2004 году представила книгу "Артек – летом в Крыму", в которой были собраны фотографии, сделанные в знаменитом лагере с 1994 по 2003 год. Француженка выбрала для своих репортажей тему юности и взросления. Снимки вызвали шквал обсуждений, эмоций и даже скандал.

А через пять лет после издания, альбом фигурировал в шокирующем деле о развращении детей администрацией лагеря, проходя в качестве улики.