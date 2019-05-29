Восемь лет назад под Новоалтайском началось строительство краевого противотуберкулезного диспансера, но объект заморозили. Более трех лет недостроенное здание было заброшено. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая 2019 года прибыл в Новоалтайск, чтобы разобраться в сложной ситуации.
В два раза уменьшился
Экскурс в историю строительства объекта для губернатора провел министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Он рассказал, что возведение диспансера, рассчитанного на 500 коек, началось еще в 2011-м году. Объект должны были достроить в два этапа. Однако на сегодняшний день проект изменился и сократился до 250 коек.
Сметная стоимость первого этапа работ составила полтора миллиарда рублей. На эти деньги планировалось возвести два блока лечебной диагностики, операционное отделение, а также здания хозблока.
В 2015 году строительные работы прекратились. В 2016 году контракт с застройщиком "СтройГАЗ" был расторгнут, компания обанкротилась. К тому моменту было освоено 664 млн рублей краевого бюджета, а готовность объекта составила 62%: строители успели возвести каркасы и крыши обоих лечебных блоков, установили окна, смонтировали инженерные сети, вентилируемые фасады и лифты. А также построили здания пищеблока, прачечной, патологоанатомического корпуса, функционального обеззараживания медотходов.
После расторжения контракта с застройщиком объект без консервации простоял более трех лет. Говоря простым языком, практически возведенное здание диспансера просто бросили открытым, не думая о будущем объекта. В итоге к этому моменту его часть пришла в негодность. "Утратили строительную готовность некоторые объекты. Крыша, верхние слои кладки. За это время изменились противопожарные требования и ряд нормативных актов", – объяснил Иван Гилев.
Что построили – перестраивать
В ноябре 2017 года был заключен новый контракт со строительной компанией "Селф" на 840 млн рублей на достройку диспансера. Сегодня работы ведутся в пищеблоке, прачечной и операционно-диагностическом корпусе.
Министр доложил, что на данный момент на объекте провели работу по дефектовке – то есть выявили, что именно пришло в негодность за годы простоя и приступили к исправлению неполадок. Сейчас ведется демонтаж перегородок в ряде корпусов. С "Алтайгражданпроектом" заключен контракт на корректировку проекта. Какова будет стоимость нового тубдиспансера после корректировки проекта – пока неясно. Госэкспертиза должна быть окончена к августу. И только после этого можно будет приступить к полноценному строительству.
Деньги горят
Министр здравоохранения Дмитрий Попов выразил беспокойство тем, что на строительство тубдиспансера в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн рублей и 200 миллионов краевых средств, но освоить средства не удается, так как строительство еще не запущено.
"Мы должны достаточно интенсивными темпами идти в этом году. Темпы не такие, какие мы должны были бы иметь. Поэтому вас пригласили на этот объект", – обратился к губернатору глава Минздрава. Также он подчеркнул, что противотуберкулезный диспансер Алтайскому краю необходим, так как фтизиатрическая служба региона серьезно изношена. И этот объект позволит решить многие вопросы.
Ждем ответы
Виктор Томенко попросил министров подробно рассказать об объекте и "разложить все по полочкам". "Чтобы принимать какие-то решения, надо овладеть ситуацией", – сказал губернатор и сформулировал ряд закономерных вопросов. Спросил министров ЖКХ и здравоохранения о том, кто принял решение строить такой объект. Почему в диспансере было запланировано 500 мест, а сейчас осталось 250 и как так получилось, что недострой просто бросили без консервации.
Не услышав внятных ответов, губернатор указал на огромную кучу строительного мусора и прокомментировал: "А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли".
Перед тем как завершить выездное совещание Виктор Томенко резюмировал: "Принцип мне представляется здесь такой: уже накушались на этом объекте, поэтому семь раз отмерь – один отрежь. Нам нужно построить достойный современный объект, соответствующий требованиям – строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и деньгах чтобы было все четко".
Комментарии
Томенко наведет порядок?
Конечно наведёт.
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А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли
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Судя по этой фразе он просто гениален.
"А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли".
Есть конечно с кого спросить, наши сенаторы в совете федерации точно все знают, даже участвовали во всем этом. Хватит ли смелости спросить, вот вопрос...…...
Томенке надо обращаться к смотрящему за страной, пусть тот предъяву кинет, он в силу статуса и короны имеет право спросить и на правилке на перо поставить.
объективные причины найдутся.. обязательно! ))
а почему Томенко и Попов в касках, а Гилев - без? Безумство храбрых, или беречь нечего? ))))
фотография в пиджаке с галстуком и в каске у меня вызывают чувства умиления. А ему сколько добавляется гордости то!! и он такой еще Гилева пожурит мол, че без каски то?! ты на строительном обьекте или где? Здесь все красиво
ЗА ЧЕЙ СЧЁТ и ГДЕ теперь будут УТИЛИЗИРОВАТЬ весь этот мусор ??? В ближайшем лесочке ?
Без консервации... Двери не случайно на стройке не закрыли
Где посадки?
посадки будут при благоустройстве, но не поздней осенью, что бы растения успели прижиться
просто на всех касок не хватило вот и все