Среда, 29 Май, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 72,17
Обь
471см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Накушались: Томенко поручил достроить "замороженный" тубдиспансер не переплатив

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Здание нового тубдиспансера начали строить восемь лет назад, на тот момент его стоимость оценивали в 1,5 млрд рублей
Виктор Томенко прибыл на территорию тубдиспансера / Фото: Екатерина Смолихина

Виктор Томенко прибыл на территорию тубдиспансера / Фото: Екатерина Смолихина

Восемь лет назад под Новоалтайском началось строительство краевого противотуберкулезного диспансера, но объект заморозили. Более трех лет недостроенное здание было заброшено. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая 2019 года прибыл в Новоалтайск, чтобы разобраться в сложной ситуации.

В два раза уменьшился

Экскурс в историю строительства объекта для губернатора провел министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Он рассказал, что возведение диспансера, рассчитанного на 500 коек, началось еще в 2011-м году. Объект должны были достроить в два этапа. Однако на сегодняшний день проект изменился и сократился до 250 коек. 

Сметная стоимость первого этапа работ составила полтора миллиарда рублей. На эти деньги планировалось возвести два блока лечебной диагностики, операционное отделение, а также здания хозблока.

В 2015 году строительные работы прекратились. В 2016 году контракт с застройщиком "СтройГАЗ" был расторгнут, компания обанкротилась. К тому моменту было освоено 664 млн рублей краевого бюджета, а готовность объекта составила 62%: строители успели возвести каркасы и крыши обоих лечебных блоков, установили окна, смонтировали инженерные сети, вентилируемые фасады и лифты. А также построили здания пищеблока, прачечной, патологоанатомического корпуса, функционального обеззараживания медотходов.

После расторжения контракта с застройщиком объект без консервации простоял более трех лет. Говоря простым языком, практически возведенное здание диспансера просто бросили открытым, не думая о будущем объекта. В итоге к этому моменту его часть пришла в негодность. "Утратили строительную готовность некоторые объекты. Крыша, верхние слои кладки. За это время изменились противопожарные требования и ряд нормативных актов", – объяснил Иван Гилев.

Что построили – перестраивать

В ноябре 2017 года был заключен новый контракт со строительной компанией "Селф" на 840 млн рублей на достройку диспансера. Сегодня работы ведутся в пищеблоке, прачечной и операционно-диагностическом корпусе.

Министр доложил, что на данный момент на объекте провели работу по дефектовке – то есть выявили, что именно пришло в негодность за годы простоя и приступили к исправлению неполадок. Сейчас ведется демонтаж перегородок в ряде корпусов. С "Алтайгражданпроектом" заключен контракт на корректировку проекта. Какова будет стоимость нового тубдиспансера после корректировки  проекта – пока неясно. Госэкспертиза должна быть окончена к августу. И только после этого можно будет приступить к полноценному строительству. 

Деньги горят

Министр здравоохранения Дмитрий Попов выразил беспокойство тем, что на строительство тубдиспансера в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн рублей и 200 миллионов краевых средств, но освоить средства не удается, так как строительство еще не запущено.

"Мы должны достаточно интенсивными темпами идти в этом году. Темпы не такие, какие мы должны были бы иметь. Поэтому вас пригласили на этот объект", – обратился к губернатору глава Минздрава. Также он подчеркнул, что противотуберкулезный диспансер Алтайскому краю необходим, так как фтизиатрическая служба региона серьезно изношена. И этот объект позволит решить многие вопросы.

Ждем ответы

Виктор Томенко попросил министров подробно рассказать об объекте и "разложить все по полочкам". "Чтобы принимать какие-то решения, надо овладеть ситуацией", – сказал губернатор и сформулировал ряд закономерных вопросов. Спросил министров ЖКХ и здравоохранения о том, кто принял решение строить такой объект. Почему в диспансере было запланировано 500 мест, а сейчас осталось 250 и как так получилось, что недострой просто бросили без консервации.

Не услышав внятных ответов, губернатор указал на огромную кучу строительного мусора и прокомментировал: "А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли".

Перед тем как завершить выездное совещание Виктор Томенко резюмировал: "Принцип мне представляется здесь такой: уже накушались на этом объекте, поэтому семь раз отмерь – один отрежь. Нам нужно построить достойный современный объект, соответствующий требованиям – строительным и медицинским, не переплатив при этом ни за оборудование, ни за стройку. Лучше потерять в сроках, но в качестве и деньгах чтобы было все четко".

Материалы по теме

 

 

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

29.05.2019 09:22
- гость -

Томенко наведет порядок?

0  0
29.05.2019 09:50
- гость -

Конечно наведёт.
----
А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли
----
Судя по этой фразе он просто гениален.

0  0
29.05.2019 09:51
- гость -

"А ведь за это все заплачено. Сколько денег потеряли? Значит или с кого-то надо спросить за пропавшие деньги, или выяснить, по каким объективным причинам мы их потеряли".
Есть конечно с кого спросить, наши сенаторы в совете федерации точно все знают, даже участвовали во всем этом. Хватит ли смелости спросить, вот вопрос...…...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:48
Алтайские дорожники начали ремонт на двух участках федеральных трасс 0
09:39
В России планируют ввести "отцовский капитал" 0
09:29
Новые ФАПы появятся в 12 алтайских селах в 2019 году 1
09:15
Водители автобусов устроили "разборки" на остановке в Горно-Алтайске 1
08:57
Завод по утилизации отходов запустят в Барнауле 2
08:38
"За ВДВ": Водитель барнаульского автобуса получил в челюсть 7
08:22
Житель Новоалтайска выгнал хозяйку дома и закрылся изнутри 0
08:02
Накушались: Томенко поручил достроить "замороженный" тубдиспансер не переплатив 3
07:44
Треть налоговых поступлений на Алтае обеспечивает малый и средний бизнес 2
07:33
Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок 0
07:23
Как, когда и где узнать можно результаты ЕГЭ в 2019 году 0
07:15
Volkswagen стал лауреатом премии "Автомобиль года в России – 2019" 0
07:06
Куда уходят деньги: кто и за что должен платить транспортный налог 4
07:02
Ремонт с кешбэком: где качественно и выгодно обслужить автомобиль 0
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 7
06:32
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 4
06:01
Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария 8
05:56
Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме 2
04:56
Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину 4
03:19
Ученые заявили, что слоны находятся на грани вымирания 0
02:26
Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева 3
01:36
Рогозин лично проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году 0
00:14
Ученые выяснили, что люди научились ходить и работать из-за вспышки сверхновой 0
23:46
Дело завели на полицейского за выкручивание руки женщине и оскорбления 1
23:23
Губернатор Республики Алтай нашел армейское фото и поздравил пограничников 1
22:59
Названы самые популярные малые города России для летнего отдыха 0
22:48
Алтайский архитектор представил концепцию развития парка "Изумрудный" в Барнауле 0
22:13
Литва требует пересмотра результатов Евровидения-2019 0
21:59
Новые эпизоды домогательств учителя к школьницам выявили в Башкирии 0
21:47
Центробанк планирует отлакировать сторублевые купюры 0
21:11
Алтайские подростки с помощью лома проникли в дом и похитили сварочный аппарат 0
20:51
РПЦ решила построить храм в Вестеросе 8
20:38
Освобожден задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН 0
19:39
Первое исследование психики атеистов представили ученые в Ватикане 0
19:13
Медведев заявил о необходимости модернизации МВД 4
18:58
Впервые в России арестовали по статье о занятии высшего положения в ОПГ 2
18:38
Половина молодых семей в России не может себе позволить даже холодильник 5
18:22
Отзовитесь, умоляем: свидетелей смертельного ДТП с ребенком ищут в Барнауле 19
18:02
Законодательство о выплатах детских пособий попросили изменить 1
17:55
Снять с учета проданную машину теперь можно онлайн 2
17:44
Роскачество посоветовало, как выбрать настоящее мороженое 0
17:24
Живого марала покажут на фестивале в Алтайском крае 0
17:14
В Барнауле состоится тренинг ораторского искусства от известного психолога 5
17:13
IKEA будет сдавать россиянам мебель в аренду 0
17:02
Жириновский спросил, почему русских детей не было на шоу "Голос. Дети" 22
16:43
Ученик с топором и коктейлями Молотова напал на школу в Саратовской области 3
16:28
Правила обязательного медицинского страхования изменились в России 5
16:14
Более 150 домов капитально отремонтируют в Алтайском крае до конца года 0
16:01
Россиянина накажут за неуважение к власти под новостью о неуважении к власти 9
15:52
Одолжи до зарплаты: девушка потеряла 16 тысяч, поверив сообщению в соцсетях 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.