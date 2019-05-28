РПЦ решила построить храм в Вестеросе

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что открытие новых храмов РПЦ в Европе будет продолжаться и далее, поскольку присутствие русского православия здесь является очень востребованным, сообщает РИА "Новости".
"Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе – вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная в первую очередь нашими прихожанами, людьми, которые там проживают. Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки", – сказал Волков на пресс-конференции по итогам визита патриарха Кирилла в Страсбург.
Волков отметил, что в новых храмах нуждаются прихожане РПЦ в странах Европы, которые являются не только выходцами из России, но и жителями Молдавии, Украины, Белоруссии и других стран, – "чадами Русской православной церкви там, в Европе".
"Поэтому храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться", – добавил Волков.
По информации Волкова, сейчас в ходе активного строительства находится еще несколько храмов РПЦ в Европе, в частности храм на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе), которые через некоторое время уже будут введены в эксплуатацию.
Комментарии
Заголовок - огонь. Аж Джон Сноу перекрестился.
Сильно хорошо - тоже плохо!
28.05.2019 21:25
Пионер
ага, специально для "повернутых" на ИП. ))
Да, православные храмы НЕОБХОДИМО строить в Европе,Азии,Америке - ДА! Там,где люди живут в отдалении от своей страны и культуры - им необходимо место,где они могли бы встречаться,общаться и помогать друг другу в трудную минуту. Но я категорически против ПЕРЕИЗБЫТКА церквей в РОССИИ. И дело не самих церквях как зданиях, а дело в наглой экспансии РПЦ в СВЕТСКУЮ жизнь страны,насильно навязываемые догмы,не соответствующие самому времени - 21й век на дворе! Мне страшно даже представить себе мозги ребенка,которого учат, что женщину Бог сделал из ребра тупого мужика Адама, а главными праздниками для русских детей являются обрезание Христа или ограбление Египта древними евреями при исходе из рабства. А потом как эти дети смогут воспринимать современные научные данные? И где ЛОЖЬ, спросят они?!
28.05.2019 23:41 А мне страшно представить, какое воспитание вы можете дать своим детям, когда пишите "что женщину Бог сделал из ребра тупого мужика Адама". Такой большой текст и такой яркий акцент! Вы же не пишите "что проститутку бабу Бог сделал из ребра тупого мужика Адама". У вас явные проблемы с головой или на психологическом фронте бомбят?
Не... вы можете писать так, как вам вздумается - ваше право хоть на стенах в подъезде это кровью писать. Просто я по себе ориентируюсь, лично у меня никогда не появлялось желания называть женщин проститутками или тупыми, хотя, возможно, и оснований таких побольше. Может потому что я адекватный и я человек?
Все хана ,все семь королевств застроят.
Вестерося Наш!
Может наши церквы депортировать все туды? за бугор, пусть грешники каются и еврики несут свои на милость....
Нафиг нафиг,нам не нужна тут ваша РПЦ...