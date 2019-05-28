РПЦ решила построить храм в Вестеросе

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что открытие новых храмов РПЦ в Европе будет продолжаться и далее, поскольку присутствие русского православия здесь является очень востребованным, сообщает РИА "Новости".

"Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе — вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами, людьми, которые там проживают. Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки", — сказал Волков на пресс-конференции по итогам визита патриарха Кирилла в Страсбург.

Волков отметил, что в новых храмах нуждаются прихожане РПЦ в странах Европы, которые являются не только выходцами из России, но и жителями Молдавии, Украины Белоруссии и других стран, — "чадами Русской православной церкви там, в Европе".

"Поэтому храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться", — добавил Волков.

По информации Волкова, сейчас в ходе активного строительства находится еще несколько храмов РПЦ в Европе, в частности, храм на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе), которые через некоторое время уже будут введены в эксплуатацию.