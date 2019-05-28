Новые эпизоды домогательств учителя к школьницам выявили в Башкирии

Следователи Башкирии в ходе расследования уголовного дела в отношении школьного учителя, подозреваемого в сексуальном домогательстве к школьницам, обнаружили новые эпизоды преступлений в отношении детей, совершенные педагогом, сообщает региональный СК.

Ранее в Сети появилось видео, снятое камерой наблюдения в одном из кабинетов школы в Кушнаренковском районе Башкирии. На видео учитель пристает к школьнице, разворачивает спиной и прижимается к ней, поднимает ее на руки и кружит.

Ранее следователи возбудили уголовные дела в отношении 60-летнего бывшего учителя школы по статьям "Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста".

"Следствие выявило новые эпизоды преступлений. Учитель в период с сентября 2015 по май 2016 года совершил иные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних учениц этой же школы. Кроме того, в период с сентября 2012 по май 2013 года совершил развратные действия в отношении 13-летней ученицы этой же школы", – говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, допрашивают учащихся и педагогический состав школы, изучают данные о личности подозреваемого, а также исследуют другие материалы.