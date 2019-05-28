Алтайский архитектор Александр Деринг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представил концепцию развития многострадального парка "Изумрудный" в Барнауле.

"Наша концепция развития парка "Изумрудный". Над этим проектом трудился целый коллектив профессионалов и экспертов в разных областях. Благодаря энтузиазму и энергии нам удалось создать жизнеспособный проект, который реально воплотить в жизнь в самое ближайшее время", – говорится в сообщении.

Согласно проекту, парк будет поделен на несколько тематических зон, чтобы отвечать интересам любого отдыхающего. Также отмечается, что "в последние годы наблюдалась неуклонная деградация парка "Изумрудный".

В апреле сообщалось, что группа молодых архитекторов Барнаула решила объединить свои усилия для разработки проекта реконструкции парка. Также к ним присоединилось объединение ландшафтных дизайнеров. В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга.