Названы самые популярные малые города России для летнего отдыха

Самыми популярными малыми городами России для летних поездок оказались Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных броней на проживание в гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых в малых городах на период от 2,5 дней в Суздале до 7 дней в Олонце и готовы потратить на аренду жилья от 2,5 тысячи рублей в сутки в Бахчисарае до 9 тысяч рублей в Суздале за дом на две-три семьи.

Дешевле всего проживание обойдется в Крыму, дороже всего — в городах Золотого кольца России.

Самый длительный отдых в малых городах в этом году бронируют в Карелии — на 7 дней.