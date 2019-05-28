Хорохордин поблагодарил пограничников за выполнение служебного долга / Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Instagram 28 мая опубликовал армейское фото в честь Дня пограничника.

"Я хоть и служил в Военно-воздушных силах (фото как раз тех лет), не могу не поздравить всех пограничников с их профессиональным праздником", – написал Хорохордин.

Он подчеркнул, что для жителей республики День пограничника – особый праздник. "850 километров самой длинной государственной границы в мире приходится на территорию Республики Алтай, и именно благодаря вашей самоотверженной работе эти километры надежно защищены", – пояснил губернатор.

Также он поблагодарил пограничников за безукоризненное выполнение служебного долга и высокий профессионализм.

"Желаю дальнейших успехов в службе, здоровья вам и вашим родным! Вчера присутствовал на праздничном концерте и лично поздравил отличившихся военнослужащих. Мы вами гордимся!" – заключил Хорохордин.