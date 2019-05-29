Если банк неожиданно отказался выдавать вам кредит или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории. Проверить свою кредитную историю стоит, даже если вы на 100% уверены, что с ней все в порядке. Подробно о том, что такое кредитная история, что она может о вас рассказать, и что делать, если вам приписали чужие долги, в интервью на "Эхе Москвы в Барнауле" рассказал заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев. Публикуем наиболее интересные моменты беседы.

О чем расскажет кредитная история

Корр: Какая информация отражается в кредитной истории?

Игорь Князев: Кредитная история показывает, в какие банки, микрофинансовые организации или кооперативы вы обращались за кредитами и займами. Какие суммы вы там брали, задерживали ли платежи. Все это учитывает кредитная история.

Корр.: Где же хранится кредитная история человека?

И.К.: В бюро кредитных историй. Кредиторы передают информацию в эти специальные организации. Сейчас в государственном реестре 13 бюро кредитных историй. Полный их список можно посмотреть на сайте Банка России. Большая их часть находится в Москве. У нас в Сибири бюро кредитных историй есть только в Красноярске.

Корр.: Кредитор может выбрать любое из этих бюро, чтобы передать данные о заемщике?

И.К.: Да, совершенно верно. С кем заключен договор, туда кредитор передает информацию о своих заемщиках. Часто финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро. То есть если вы брали кредиты и займы в разных местах, то, скорее всего, ваша кредитная история хранится по частям в нескольких БКИ. И надо будет получить данные во всех этих бюро, чтобы собрать кредитную историю воедино.

Корр.: Но ведь это крайне неудобно для человека – запрашивать сведения в разных бюро. Разве нельзя сделать так, чтобы все хранилось в одном месте?

И.К.: Да. И Банк России сейчас как раз работает над тем, чтобы граждане по одному клику, через одно окно смогли получать всю свою кредитную историю. И в этом году уже произошли изменения в законе о кредитных историях. Теперь процедура получения своей истории стала проще и удобнее.

Корр.: Что изменилось?

И.К.: Главное, что порядок запроса кредитной истории стал удобнее. Возможности пользователей расширены. Если раньше гражданину, как правило, нужно было посетить офис кредитного бюро, отделение банка или, к примеру, направить запрос через нотариуса, то теперь это стало значительно проще. Все можно делать в электронном виде, удаленно, в свободное время.

Еще одно важное новшество: теперь гражданин может бесплатно получить свою кредитную историю два раза в год – раньше было раз в год. Два раза в год бесплатно должно предоставлять данные каждое кредитное бюро. То есть, например, если ваши данные содержатся в четырех кредитных бюро, то вы можете обратиться бесплатно восемь раз – в каждое из них по 2 раза.

Корр.: А платно сколько раз можно обращаться за кредитной историей?

И.К.: Сколько вам угодно. Здесь никаких ограничений нет. Стоимость кредитного отчета в крупных БКИ, как правило, составляет от 300 до 600 рублей. Это примерная цена.

Где хранится

Корр.: Как человеку понять, в каких бюро хранится его кредитная история? Ведь многие этого не знают.

И.К.: Нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. С конца прошлого года это можно сделать через Портал госуслуг. Нужно зайти во вкладку "Услуги", в раздел "Налоги и финансы", в подраздел "Сведения о бюро кредитных историй". Для доступа к данным вам понадобятся только паспорт и СНИЛС. Важное условие – у вас должна быть подтвержденная учетная запись. В ответ Банк России пришлет вам в личный кабинет на Портале госуслуг список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Информация будет включать название, адрес и номер телефона бюро.

И второй вариант: вы можете зайти на сайт Банка России в раздел "Кредитные истории". Для запроса понадобится код субъекта кредитной истории. Это комбинация букв и цифр. Если вы брали кредит или заем хоть раз в жизни, значит, этот код у вас уже есть. Его можно найти в вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или МФО, в которых вы брали кредит. Если вспомнить старый код не удается, а банк или МФО не помогают, код можно сформировать заново. Для этого нужно лично обратиться в любой банк или бюро, чтобы создать новый код. Этот код надо будет указать в запросе, который нужно создать на сайте Банка России. И на следующий рабочий день вы получите письмо с названиями всех бюро, где хранится ваша история.

Корр.: А можно ли получить кредитную историю по-прежнему через банк?

И.К.: Да. Граждане теперь также удаленно могут запросить кредитный отчет через банк, не обязательно идти в офис. Но это можно сделать только в отношении тех бюро, с которыми этот банк сотрудничает. Банк бесплатно предоставляет такую услугу, но не более двух раз в год. БКИ публикуют и на своих сайтах полный список банков, с которыми они работают.

Работодателям тоже интересно

Корр.: Понятно, что кредитной историей пользуются банки и МФО, для того чтобы оценить заемщика и стоит ли давать ему кредит. А для чего она еще нужна?

И.К.: Да. Банки, МФО и КПК могут отказать вам в кредите или займе, если им не понравится ваша кредитная история. Но она может потребоваться не только им. А, например, еще и страховым компаниям. По данным бюро кредитных историй, существует связь между тем, как человек платит по кредитам, и тем, как он ведет себя за рулем. Водители, которые регулярно и надолго опаздывают с платежами, обычно чаще попадают в аварии и приносят страховщикам убытки. Поэтому страховщики тоже стали запрашивать кредитную историю, чтобы предлагать людям более справедливые цены на полисы. Потенциальный работодатель также может заинтересоваться вашей кредитной историей. Такая проверка актуальна в большей мере для управленцев в банковской сфере, госсекторе или крупных коммерческих структурах. Сотрудник с кучей долгов, просрочек и плохой кредитной историей выглядит для работодателя не очень привлекательно. Если же соискатель стабильно платит по кредиту – кандидату это только в плюс. Работодатель может оценить это как проявление надежности и аккуратности, а также как умение управлять финансами.

К тому же, если у вас хорошая кредитная история, вы надежный заемщик, то кредитор может предоставить вам очень выгодные условия кредитования. Поэтому вы заинтересованы в том, чтобы кредитная история была хорошей.

Почему кредитная история может быть плохой

Корр.: Может ли быть такое, что человек добросовестно выплачивал кредит, но у него плохая кредитная история?

И.К.: К сожалению, такое случается. Если вы уверены, что все оплатили вовремя, то возможны следующие причины:

1. Кредитная история еще не обновилась.

По закону кредиторы обязаны вносить информацию в БКИ в течение пяти рабочих дней. Например, если вы закрыли автокредит в понедельник, то банк должен будет сообщить об этом в бюро до выходных. Убедитесь, что прошло пять рабочих дней с того момента, как вы закрыли кредит.

2. Кредит по карте погашен, но карта не закрыта.

За обслуживание кредитной карты банки, как правило, берут плату. Даже если вы погасили кредит и больше не пользуетесь картой, эту плату банк регулярно списывает – и на карте может образоваться долг. Поэтому ненужные карты стоит аннулировать. Чтобы закрыть кредитную карту, обратитесь в банк, попросите закрыть ваш карточный счет и обязательно сохраните документы о завершении или расторжении договора. Через месяц-другой лучше удостовериться в банке, что счет и карта точно закрыты, долгов нет.

3. Когда-то давно вы взяли кредит, закрыли и забыли про него.

Но оказывается, что осталась маленькая непогашенная сумма за страховку или комиссию. И банк вам об этом не сообщил – возможно, вы сменили номер телефона или адрес либо были какие-то другие причины, по которым банк не уведомил вас. В итоге в вашей кредитной истории числится просрочка.

4. Сотрудники банка или бюро ошиблись – человеческий фактор.

Например, они ошиблись в имени или паспортных данных. Если измененное имя совпадает с именем неплательщика, на добросовестном заемщике может повиснуть чужой долг. Случается, что чужую информацию заносят тезкам или однофамильцам. Бывает и такое, что кредит погашен, но кредитор не передал в бюро новые данные.

Корр.: И что делать в этом случае, когда человек погасил кредит, а по кредитной истории кредит указан как непогашенный?

И.К.: Пишите заявление об оспаривании кредитной истории и обращайтесь напрямую в бюро, в котором хранится кредитная история. В течение 30 дней со дня получения заявления бюро обязано провести проверку. Для этого оно запрашивает информацию у банка, МФО или КПК, которые передали спорные данные. Кредитор обязан либо подтвердить прежнюю информацию, либо прислать новые сведения. Если во время проверки кто-то запросит вашу кредитную историю, бюро отметит те данные, которые уточняются и могут не соответствовать действительности.

Важный момент: ваша кредитная история, скорее всего, хранится не в одном бюро, а в нескольких, поэтому исправлять ее нужно в каждом из них. Ведь нет гарантии, что кредитор оповестит все бюро о том, что нужно исправить ошибку. За своей кредитной историей приходится следить самому.

Корр.: В СМИ сообщалось, что до ноября 2020 года каждый договор кредита и займа получит свой уникальный идентификатор. В этом случае ошибок в кредитных историях станет меньше?

И.К.: Да, конечно. Банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы должны будут присвоить эти идентификаторы не только новым, но и действующим договорам. А главное – в течение полутора лет они обязаны передать эту информацию в бюро кредитных историй. Такой закон уже подписан. Уникальные идентификаторы позволят свести к минимуму ошибки в кредитных историях. Например, один кредитный договор всегда будет учитываться в истории только один раз. Прежде данные о кредитах и займах человека могли дублироваться, если финансовые организации передавали данные о кредитном договоре в несколько БКИ.

Корректный учет позволит правильно оценивать уровень долговой нагрузки клиента, то есть определять, какая часть ежемесячных доходов человека уходит на погашение кредитов и займов. Раньше в случае задвоения информации в кредитной истории человек мог получить отказ при оформлении нового кредита, так как банк или МФО могли решить, что он не справится с выплатами по новому долгу.

Как улучшить

Корр.: А улучшить свою кредитную историю возможно?

И.К.: Удалить что-либо из кредитной истории нельзя. Но ее действительно можно улучшить. Берите совсем небольшие кредиты или займы и очень аккуратно их гасите. Оформите кредитную карту или купите в кредит бытовую технику. Так за пару лет вы создадите новую хорошую историю взаимоотношений с кредиторами.

Корр.: Но если удалить ничего нельзя, то все равно будет видно, что человек ненадежный заемщик. Поможет ли это?

И.К.: Понимаете, финансовые организации особенно внимательно изучают вашу кредитную активность за последние 2-3 года. Никого не интересует, какие займы вы брали десятилетия назад. Это и нужно учитывать. Если раньше у вас были проблемы, но, допустим, банк видит, что последние годы вы исправно вносите платежи, то это будет, конечно, принято во внимание. И не забывайте столь же аккуратно и вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Скорее всего, после таких "оздоровительных процедур" вас вновь причислят к надежным клиентам.

Корр.: Кто кроме меня может получить мою кредитную историю?

И.К.: Полный кредитный отчет, который содержит все части, в том числе и закрытую, можете получить только вы. Основную часть вашей кредитной истории может изучить банк, страховая компания или работодатель. Любое юридическое лицо или ИП, но только с вашего письменного согласия. Информационную часть без вашего согласия может получить любое юридическое лицо, но только в целях выдачи вам кредита.

Корр.: У меня есть знакомая, которая никогда не брала ни кредитов, ни займов. И вдруг ей понадобился кредит. Она пошла в банк, а там ей отказали. Банку показалось подозрительным, что человек никогда не брал кредитов. Что делать в такой ситуации?

И.К.: В этом случае банку сложно оценить, надежный заемщик или нет, так как банк не видит динамики – ни положительной, ни отрицательной. Если у вас были кредиты, которые вы исправно и в срок выплачивали, скорее всего, вам одобрят кредит. Доказательства надежности заемщика для банка лучше, чем полное отсутствие кредитов. Здесь можно посоветовать только одно – обратиться в другие финансовые организации, или какой-то товар приобрести в кредит, вовремя все погасить. И таким образом начать положительную кредитную историю. Можно взять совсем небольшую сумму. Самое важное для кредитной истории – отсутствие систематических просрочек.

Корр.: Как часто кредитная история обновляется?

И.К.: Кредитная история хранится в БКИ 10 лет с тех пор, как в нее последний раз вносили информацию.

О кредитном рейтинге

Корр.: Сообщалось, что граждане могут теперь получать информацию и о кредитном рейтинге. Что это такое?

И.К.: Кредитный рейтинг – это часть кредитной истории. Но вовсе не ее обязательная часть. Бюро кредитных историй появились с 2004 года. И с самого начала их существования БКИ могли включать в основную часть кредитной истории индивидуальный рейтинг заемщика. Индивидуальный рейтинг рассчитывается БКИ на основе своих собственных методик. Сегодня крупнейшие бюро кредитных историй предоставляют клиентам такой рейтинг. Например, для расчета рейтинга могут использоваться такие показатели как история платежей. Вовремя оплаченные счета положительно влияют на рейтинг, просроченные платежи или их отсутствие, а также пени, штрафы, банкротства – соответственно отрицательно влияют. Кредитная нагрузка – чем больше общий долг, тем ниже рейтинг. Срок кредитной истории – длительная кредитная история увеличивает рейтинг.

При расчете рейтинга используются баллы. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заемщика. При этом необходимо отметить, что высокий кредитный рейтинг не гарантирует предоставление кредита заемщику, поскольку в соответствии с действующим законодательством кредитор самостоятельно принимает решение о выдаче кредита заемщику. Но тем не менее, если у вас высокий рейтинг, ваши шансы на получение кредита сильно увеличиваются.