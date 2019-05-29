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Ученые выяснили, что люди научились ходить и работать из-за вспышки сверхновой

, ИА "Амител"
Нечто похожее, как подчеркивают ученые, вряд ли может произойти в ближайшем будущем
Ионизация атмосферы может быть связана с эволюцией человека / Фото: noologia.ru

Ионизация атмосферы может быть связана с эволюцией человека / Фото: noologia.ru

Человечество могло перейти к прямохождению и научиться использовать орудия труда из-за вспышки сверхновой, ускорившей эволюцию и превратившей африканские леса в саванны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Journal of Geology.

"Осадочные породы, сформировавшиеся примерно 2,5 миллиона лет назад, содержат в себе огромные количества сажи и древесного угля. Никто не мог объяснить то, почему следы этих пожаров присутствуют фактически во всех уголках Земли. Резкое усиление ионизации атмосферы не только объясняет это, но и позволяет нам понять, как наши предки начали жить в саванне", — рассказывает Адриан Мелотт из университета Канзаса в Лоуренсе (США).

Два года назад астрономы заявили о том, что им удалось найти первые однозначные следы того, что примерно 2,6 и 8,7 миллиона лет назад поверхность Земли и других планет Солнечной системы бомбардировалась лучами относительно близких к нам сверхновых.

Их следы в виде атомов нестабильного железа-60, возникающего только внутри гибнущих звезд, были недавно найдены на дне океана и в породах лунного грунта, доставленных на Землю экспедициями "Аполлон".

Изначально ученые считали, что эти взрывы звезд произошли на расстоянии примерно в 300-600 световых лет от Земли, однако впоследствии выяснилось, что их "прародители" находились в два раза ближе к нашей планете, на потенциально опасном расстоянии от нее. Мелотт и его коллеги показали два года назад, что эти вспышки должны были значительно уменьшить толщину озонового слоя и ускорить эволюционные процессы на нашей планете.

В это же время, как отмечает геолог, должны были появиться первые гоминиды и первые представители рода Homo, а в последнем случае Земля еще и пережила достаточно большие перестановки в экосистемах. Ученые предположили, что все эти события не были случайными и были связаны с далекими космическими катаклизмами.

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"Мы вычислили уровень ионизации атмосферы, который должны были породить космические лучи, которые вырабатывала более поздняя сверхновая. Оказалось, что их действие было необычно сильным – число ионов в нижних слоях атмосферы выросло в 50 раз. Обычно этого не происходит, однако самые мощные частицы, разгоняемые останками погибшей звезды, должны были достигать поверхности Земли и выбивать много электронов", — продолжает геолог.

Как ионизация атмосферы может быть связана с эволюцией человека, массовыми вымираниями и пожарами? Дело в том, что число ионов в воздухе очень сильно влияет на то, как хорошо через него могут проходить разряды электричества, в том числе и молнии. Соответственно, повышение числа заряженных частиц должно было резко усилить грозы и сделать их намного более частыми.

Вдобавок к этому, как отмечают Мелотт и его коллега Брайан Томас из университета Уошберна в Топеке (США), космические лучи и порождаемые ими "дорожки" из ионов сделают молнии более "вертикальными", что заставит их бить по земле заметно чаще, чем обычно.

Насколько сильно изменится их частота, сказать сложно, однако геологи предполагают, что подобные перемены в поведении атмосферы привели к массовым пожарам и замене лесов на степи и саванны. В пользу этого говорит не только прослойка из пепла в осадочных породах того времени во всех регионах Земли, но и избыток нитратов в них, попадавших в почву из атмосферы благодаря ударам молний, разлагавшим азот.

Нечто похожее, как подчеркивают ученые, вряд ли может произойти в ближайшем будущем. В окрестностях Земли нет ни одной звезды, готовой превратиться в сверхновой и при этом удаленной от нас не более чем на 150 световых лет. Гораздо большую угрозу для жизни и цивилизации, как заключают исследователи, представляют вспышки на Солнце, способные уничтожить всю электронику, "сжечь" озоновый слой и вызвать еще одно массовое вымирание.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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