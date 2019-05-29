Рогозин лично проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин лично проследит за первым пуском в 2019 году ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на сайте госзакупок.

"Подготовка и проведение запуска ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601" с космодрома Байконур (Республика Казахстан)", — говорится в документации на заказ самолета для осуществления полета.

Пуск ракеты планируется на 30 мая в 20.42 мск. Перед этим делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным совершит рабочую поездку в Нур-Султан (Казахстан), а после Байконура посетит самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

Полет будет проходить на самолете Ту-134. Поездка обойдется госкорпорации в 8,205 миллиона рублей.

Помимо запуска "Ямала", в 2019 году планируется пять пусков "Протонов".