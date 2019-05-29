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Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева

, ИА "Амител"
"Хотел бы поблагодарить вас за награду", - сказал Путин
Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду / Фото: kz.mir24.tv

Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду / Фото: kz.mir24.tv

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден президенту России Владимиру Путину, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что орден носит имя "Первого президента Казахстана — лидера нации Нурсултана Назарбаева".

"Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий", — сказал Назарбаев.

Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду, выразив уверенность в развитии стратегического взаимодействия между странами.

"Хотел бы поблагодарить вас за награду, и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношениях и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная Ваша заслуга", — сказал Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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