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Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме

, ИА "Амител"
Смертность по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом
В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения / Фото: asfera.info

В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения / Фото: asfera.info

Водители, которые находились в состоянии опьянения и устроившие ДТП с жертвами, могут быть наказаны на срок до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в среду, 29 мая, пишет "Парламентская газета".

В документе сказано, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью, водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, вместо нынешних четырех лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас – от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более человек, наказание составит до 15 лет заключения.

"Действующий закон не ориентирует водителей транспортных средств, а также правоприменительные органы на реальный уровень общественной опасности обозначенных преступлений, что негативно отражается на степени превентивного воздействия уголовного закона и способствует росту количества ДТП в состоянии опьянения и уровню смертности в результате их совершения", – отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что за предшествующие два года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом и около 50% от преступных нарушений ПДД, повлекших лишение жизни человека.

Законопроект предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.

В таких случаях в качестве максимального наказания предлагается предусмотреть лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уточняется, что в зависимости от последствий может быть повышенная ответственность за совершение рассматриваемых деяний лицом, находящимся в состоянии опьянения – до 15 лет.

14 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении. Поправки в Уголовный Кодекс РФ планируется окончательно утвердить уже в мае, так что, вероятно, закон вступит в силу совсем скоро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город. "Ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч становятся инвалидами. Представьте себе – за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", – отметил Володин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

29.05.2019 08:02
krash

Ну не плохо, но золотая молодежь как бухала, как каталась, как давила на бэхах людей, так и будут, им то ничего опять не будет. Закон двоякий. Дыр куча, взяток полно.

1  0
29.05.2019 08:21
месный

для начала верните нормальное освидетельствование, исключительно наркологом и исключительно по клиническим признакам, а не по показаниям приборчика!!!

0  1
29.05.2019 12:12
- гость -

08:21, да какая разница, приборчики или нарколог, если ты не пил, то и бояться нечего!

0  0
29.05.2019 13:35
месный

29.05.2019 12:12
- гость -

а если пил когда-то то как?

0  0
29.05.2019 16:52
Док

Че так слабенько? Расстрел на месте без суда и следствия и каждому депутату медальку на грудь. Через 25 лет одни депутаты и трезвенники...

0  0
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