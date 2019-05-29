На проспекте Ленина в Барнауле неизвестный автолюбитель ударил водителя автобуса №35, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на слова потерпевшего.
Началось все с того, что общественный транспорт стала поджимать Toyota Carina с наклейкой "За ВДВ!".
Водитель автобуса принял решение остановиться, чтобы выяснить, в чем причина таких действий.
Из иномарки вышел мужчина и стал ругаться матом на водителя автобуса. Когда же тот открыл окно, тут же получил мощный удар в челюсть. Все это происходило на глазах кондуктора и пассажиров.
В результате мужчина не смог продолжить работу и ему потребовалась медицинская помощь. Его уже опросили полицейские.
Комментарии
Лишать прав на полгода надо таких агрессивных водителей.
Видимо за дело получил
Ага, автобусники ангелы во плоти. Сам поди матерился в открытое окно, вот и получил в грызло.
Новость не новость. Ничего не известно, там может до этого водитель автобуса (подрезал, обрызгал из лужи да и много чего) Зачем такую новость публиковать? Ну огребся и что?
Чаще встречаются грубияны на жоповозках чем водители автобуса.
Водятелы автобусов вообще правил не знают, либо едут как хотят! Вот Вам и воспитание, почаще бы! Глядишь ездить научатся.
29.05.2019 09:31
Док
Скорей всего за ВДВ правил не знает. Например, если уступить автобусу отъезжающему от остановки - очень часто водители автобуса мигают поворотниками благодаря за поступок. Но в правилах, автобусу необходимо уступать - об этом мало кто знает и это подтверждается тем что автобусники моргают поворотниками. Это тоже самое что ехать на зеленый цвет светофора и кивать головой тем кто стоит на красном, типа спасибо что уступили.
На зону кухонного боксера, там ему разъяснят, что махать кулаками по беспределу не положено. А для начала как кокорина с мамаевым в сизо подержать несколько месяцев, пусть в унитаз орет за вдв.
Уже одно, что на буржуйской Toyota Carina, страны НАТО хлопчик сделал такую надпись, говорит о том, что не дружит он с головой...
Япония не входит в НАТО.
Япония формально не член НАТО, но по сути это протекторат США, на территории которого его военные базы...
Можно организовать бойцовский клуб, из Маймы пару водятлов еще взять. В Пятницу после работы ...ВДВшнику быть одетым по форме как и автобусникам..будет интересно
Это повезло автобуснику, что наклейка была "за ВДВ"
подрезал бы авто с надписью "Любимая спасибо за дочу", заделали бы автобуснику дочку.
Если челюсть сломана, то это 2 года реального срока. И возмещение морального ущерба, плюс материального, он ведь наверное взял больничный, затраты на лечение. Нормально десантник писанулся, на 2 года прервет поездки за рулем и на отдых
За дело водятел получил! А то совсем уже распоясались!
29.05.2019 09:53
- гость -
Если начинаешь умничать, то умничай до конца.
18.3. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение ТОЛЬКО после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
А автобусники умничают по-вашему - включают поворотник и начинают движение, зачастую даже не глядя в зеркала, причём бывает что и через два ряда. Видимо, по принципу "кто больше, тот и прав". А уж какие гонки они устраивают в погоне за пассажиром - уму не постижимо. Так что напрашиваются они значительно чаще, чем любые другие водители.
29.05.2019 13:23
- гость -
так если автобуснику никто не уступает (он там на остановке спать должен лечь, пока машин на дороге не убавиться)? Естественно что движением он показывает что ребята я еду надо уступить я прав, а то я так никогда не поеду.
И водятл за дело получил и второй дятел за дело сядет, это естественный отбор дятлов