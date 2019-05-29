На проспекте Ленина в Барнауле неизвестный автолюбитель ударил водителя автобуса №35, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на слова потерпевшего.
Началось все с того, что общественный транспорт стала поджимать Toyota Carina с наклейкой "За ВДВ!".
Водитель автобуса принял решение остановиться, чтобы выяснить, в чем причина таких действий.
Из иномарки вышел мужчина и стал ругаться матом на водителя автобуса. Когда же тот открыл окно, тут же получил мощный удар в челюсть. Все это происходило на глазах кондуктора и пассажиров.
В результате мужчина не смог продолжить работу и ему потребовалась медицинская помощь. Его уже опросили полицейские.
Комментарии
Лишать прав на полгода надо таких агрессивных водителей.
Видимо за дело получил
Ага, автобусники ангелы во плоти. Сам поди матерился в открытое окно, вот и получил в грызло.
Новость не новость. Ничего не известно, там может до этого водитель автобуса (подрезал, обрызгал из лужи да и много чего) Зачем такую новость публиковать? Ну огребся и что?
Чаще встречаются грубияны на жоповозках чем водители автобуса.
Водятелы автобусов вообще правил не знают, либо едут как хотят! Вот Вам и воспитание, почаще бы! Глядишь ездить научатся.
29.05.2019 09:31
Док
Скорей всего за ВДВ правил не знает. Например, если уступить автобусу отъезжающему от остановки - очень часто водители автобуса мигают поворотниками благодаря за поступок. Но в правилах, автобусу необходимо уступать - об этом мало кто знает и это подтверждается тем что автобусники моргают поворотниками. Это тоже самое что ехать на зеленый цвет светофора и кивать головой тем кто стоит на красном, типа спасибо что уступили.