На проспекте Ленина в Барнауле неизвестный автолюбитель ударил водителя автобуса №35, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на слова потерпевшего.

Началось все с того, что общественный транспорт стала поджимать Toyota Carina с наклейкой "За ВДВ!".

Водитель автобуса принял решение остановиться, чтобы выяснить, в чем причина таких действий.

Из иномарки вышел мужчина и стал ругаться матом на водителя автобуса. Когда же тот открыл окно, тут же получил мощный удар в челюсть. Все это происходило на глазах кондуктора и пассажиров.

В результате мужчина не смог продолжить работу и ему потребовалась медицинская помощь. Его уже опросили полицейские.