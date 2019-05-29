Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал о запланированном на 2019 год начале строительства утилизационного завода в Барнауле, сообщают "Вести Алтай".
Строительством комплекса по утилизации медицинских отходов займется частный инвестор, который вложит в проект от 30 до 50 млн рублей.
Для этой цели власти бесплатно предоставят ему земельный участок на проспекте Космонавтов.
Министр природных ресурсов и экологии региона отметил, что опасные материалы будут уничтожать по новейшей технологии.
Она предусматривает не сжигание, а спекание отходов, что уменьшает объем вредных выбросов в атмосферу.
"Завод закроет всю потребность региона в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения", – констатировал Попрядухин.
По его словам, запуск завода запланирован на 2020 год. При этом он уточнил, что комплекс планируется использовать и для утилизации коммунального мусора.
Комментарии
молодец инвестор, дай бог чтоб все срослось
1. Запускали уже завод. Не вышел каменный цветок. Не взлетел.
2. Если тут речь зашла про медицинские отходы... предположу что будут принимать только их, а больницы заставят сдавать отходы только туда за немалые денюжки. Чем не высокоприбыльный бизнес?
Если его задача только медицинские отходы то это 50 млн слишком жЫрно. Без утилизации отходов ТБО это отмывание денег. Какой полигон у нас на Космонавтов, я не знаю чем дышат дачи рядом, но если даже доходит эта вонь до Казенной Заики.
Ежегодно, исходя из тендеров по Алтайского края разыгрывается медицинские отходы на 50 млн, участвуют 3-5 компаний по экологическим отходам. Интересно, что же будет с ними и как будет делиться рынок.
29.05.2019 10:20
- гость -
вонь доходит до кардиоцентра.
мусор раздельно собирать организовать не могут,а тут завод вам по переработке тбо построй. мечтатели.
Как могли разрешить завод в черте города!почему не спрашивают мнение людей рядом проживающих.Такая вонь стоит на космонавтов просто ужас! Травят нас и наших детей. Потом раковые заболевания откуда