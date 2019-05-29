Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал о запланированном на 2019 год начале строительства утилизационного завода в Барнауле, сообщают "Вести Алтай".
Строительством комплекса по утилизации медицинских отходов займется частный инвестор, который вложит в проект от 30 до 50 млн рублей.
Для этой цели власти бесплатно предоставят ему земельный участок на проспекте Космонавтов.
Министр природных ресурсов и экологии региона отметил, что опасные материалы будут уничтожать по новейшей технологии.
Она предусматривает не сжигание, а спекание отходов, что уменьшает объем вредных выбросов в атмосферу.
"Завод закроет всю потребность региона в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения", – констатировал Попрядухин.
По его словам, запуск завода запланирован на 2020 год. При этом он уточнил, что комплекс планируется использовать и для утилизации коммунального мусора.
Комментарии
молодец инвестор, дай бог чтоб все срослось
1. Запускали уже завод. Не вышел каменный цветок. Не взлетел.
2. Если тут речь зашла про медицинские отходы... предположу что будут принимать только их, а больницы заставят сдавать отходы только туда за немалые денюжки. Чем не высокоприбыльный бизнес?