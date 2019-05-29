Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал о запланированном на 2019 год начале строительства утилизационного завода в Барнауле, сообщают "Вести Алтай".

Строительством комплекса по утилизации медицинских отходов займется частный инвестор, который вложит в проект от 30 до 50 млн рублей.

Для этой цели власти бесплатно предоставят ему земельный участок на проспекте Космонавтов.

Министр природных ресурсов и экологии региона отметил, что опасные материалы будут уничтожать по новейшей технологии.

Она предусматривает не сжигание, а спекание отходов, что уменьшает объем вредных выбросов в атмосферу.

"Завод закроет всю потребность региона в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения", – констатировал Попрядухин.

По его словам, запуск завода запланирован на 2020 год. При этом он уточнил, что комплекс планируется использовать и для утилизации коммунального мусора.