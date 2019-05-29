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Новые ФАПы появятся в 12 алтайских селах в 2019 году

, ИА "Амител"
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов уже завершается
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

В 12 селах Алтайского края летом 2019 года будут открыты новые фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба алтайского Минстроя.

Так, строительство модульных ФАПов ведется в селах Куяган, Боровиково, Белояровка, Зимино, Тулата и поселке Озерный.

"На объектах уже заложили фундамент, завершили устройство внутренних инженерных сетей, закончили сборку зданий, продолжают благоустройство прилегающей территории и устанавливают ограждение. Работы будут завершены в июне 2019 года", – сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте краевого правительства.

Общая стоимость работ составляет 38,6 миллиона рублей. Это средства федерального и краевого бюджета.

Каркасно-панельные учреждения для оказания первой медико-санитарной помощи строят в селах Зайцево, Коротояк, Солоновка, Пещерка, Новодраченино, Паново. Там будет процедурный кабинет, где в том числе будут ставить прививки, кабинет приема, склад для хранения лекарственных средств. Они тоже будут сданы летом 2019 года. Стоимость работ составит 21,7 миллиона рублей.

Напомним, строительство ФАПов началось еще в 2018 году, однако в срок не завершилось. Причины разные, но в основном были задержаны сроки проведения закупок.

  

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2019 09:42
- гость -

Работников то найдут туда? За 500.000 поедут?

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