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В России планируют ввести "отцовский капитал"

, ИА "Амител"
Размер его будет сопоставим с материнским
Размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом / Фото: 360tv.ru

Размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом / Фото: 360tv.ru

В России может появиться "отцовский капитал", сообщает газета "Известия".

Такая мера поддержки предлагается комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе "Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ".

Документ рассмотрит рабочая группа по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта "Демография".

Согласно тексту документа, размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом (с 2017 года – 453 тысячи рублей).

На нее смогут претендовать отцы при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Таким образом, вместе с материнским капиталом размер выплат может достигнуть 900 тысяч рублей.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", – объясняет зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.05.2019 10:16
- гость -

Расплодиться любой ценой, так что ли? И куда это всё население, на паперть что ли?

0  0
29.05.2019 10:16
- гость -

так это за третьего ребенка?
непонятно написано

0  0
29.05.2019 10:26
- гость -

даже за мильон не буду рожать

0  0
29.05.2019 11:20
- гость -


29.05.2019 10:26
- гость -

даже за мильон не буду рожать

А тебя кто нибудь отпежит даже за миллион?

0  0
29.05.2019 11:25
- гость -

Да введут, обязательно введут...клизму введут. Размечтались дальневосточные гектаристы нудисты.

0  0
29.05.2019 11:33
- гость -




29.05.2019 10:26
- гость -

даже за мильон не буду рожать

т.е. в принципе, вопрос-то только в цене?

0  0
29.05.2019 11:39
- гость -

да что вы прицепились то к даме?! может у нее осадок остался от первых родов, психологическая травма, и муж алименщик...

0  0
29.05.2019 11:43
- гость -

29.05.2019 10:26
- гость -

А может это не ОНА, а ОН...))

0  0
29.05.2019 11:50
- гость -

Похоже власть к войне готовится - призыв ужесточают, срок службы повышают, по рождаемости засуетились...

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