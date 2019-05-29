В России может появиться "отцовский капитал", сообщает газета "Известия".
Такая мера поддержки предлагается комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе "Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ".
Документ рассмотрит рабочая группа по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта "Демография".
Согласно тексту документа, размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом (с 2017 года – 453 тысячи рублей).
На нее смогут претендовать отцы при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.
Таким образом, вместе с материнским капиталом размер выплат может достигнуть 900 тысяч рублей.
"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", – объясняет зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.
Комментарии
Расплодиться любой ценой, так что ли? И куда это всё население, на паперть что ли?
так это за третьего ребенка?
непонятно написано
даже за мильон не буду рожать
29.05.2019 10:26
- гость -
даже за мильон не буду рожать
А тебя кто нибудь отпежит даже за миллион?
Да введут, обязательно введут...клизму введут. Размечтались дальневосточные гектаристы нудисты.
29.05.2019 10:26
- гость -
даже за мильон не буду рожать
т.е. в принципе, вопрос-то только в цене?
да что вы прицепились то к даме?! может у нее осадок остался от первых родов, психологическая травма, и муж алименщик...
29.05.2019 10:26
- гость -
А может это не ОНА, а ОН...))
Похоже власть к войне готовится - призыв ужесточают, срок службы повышают, по рождаемости засуетились...