Дорожники приступили к ремонту участка на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе и на трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Топчихинском районе. Об этом сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".

На "Чуйском тракте" будет отремонтирован участок с 186-го по 189-й километр в Тальменском районе.

На трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан дорожники ремонтируют участок дороги с 76-го по 88-й километр в Топчихинском районе.

На обоих участках укладывают тонкослойное защитное покрытие, что защитит нижние слои и повысит транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Также на трассе А-322 в Шипуновском районе на участке с 166-го по 172-й километр и в Поспелихинском районе – с 230-го по 239-й километр приведут в порядок обочины и заменят сигнальные столбики.

На участке с 239-го по 249-й километр готовятся приступить к капитальному ремонту. Здесь сделают покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновят водопропускные трубы и дорожные знаки.

Также дорожники приступили к капитальному ремонту на мостах через Большую Речку и реку Иша. Через первый мост движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме, через второй – по временному объездному мосту.