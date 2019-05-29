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Гендиректора крупнейшей уранодобывающей компании подозревают во взятке

, ИА "Амител"
Руководителя ППГХО задержали на 48 часов
Оба подозреваемых задержаны на двое суток / Фото: currenttime.tv

Оба подозреваемых задержаны на двое суток / Фото: currenttime.tv

В отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО) Александра Глотова возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Руководителя крупнейшего уранодобывающего предприятия в России, расположенного в Забайкальском крае, обвиняют в крупной взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, мужчина получал ежемесячно по 500 тысяч рублей от директора компании, поставляющей питание работникам ППГХО. Именно такую сумму он запросил за обеспечение победы на соответствующем тендере.

В общей сложности предприниматель передал ему 8 млн рублей, прежде чем преступление пресекли сотрудники экономической безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ.

Оба подозреваемых задержаны на двое суток. Готовятся документы для решения о последующем заключении их под стражу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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