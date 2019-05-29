Барнаульский полигон ТБО может стать участником федерального проекта "Чистая страна". Если заявку одобрят, то будет рекультивирована верхняя карта барнаульского полигона. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе оператора полигона, регионального оператора по Барнаульской зоне АО "ЭКО-Комплекс".

Компания намерена подать документы на участие в федеральном проекте "Чистая страна" для получения средств из федерального бюджета. Эту идею одобрили на общественных слушаниях во вторник, 28 мая.

Площадь участка, для которого запланирована рекультивация, составляет около 11 га.

"Рекультивация полигона – трудоемкий и очень затратный процесс, без средств федерального бюджета собственникам полигонов эту работу не осилить. Одним из этапов подготовки проекта является оценка воздействия на окружающую среду деятельности по рекультивации полигона путем проведения общественных слушаний. По подсчетам, в недрах верхней карты полигона ТБО захоронено более 1,5 млн кубических метров отходов", – прокомментировал генеральный директор компании "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл.

Рекультивация включает в себя комплекс природоохранных, инженерно-технических мероприятий, которые направлены на восстановление территорий, занятых под полигон. Сначала будет проведена установка защитного экрана поверхности, который позволит исключить образование фильтрата и загрязнения грунтовых вод.

В планах также создание искусственного рельефа, приближенного к окружающей местности, и обработка территории гербицидами.

Заключительный этап – восстановление растительного покрова земель путем высадки травы и деревьев.