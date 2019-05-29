Среда, 29 Май, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 72,17
Обь
471см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Мария Прусакова вернула себе пост главы фракции КПРФ в Алтайском парламенте

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это произошло ровно через год, после того как она лишилась этой должности в результате переворота во фракции
Мария Прусакова / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Мария Прусакова / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Главной коммунистке Алтайского края Марии Прусаковой удалось вернуть власть над фракцией в краевом парламенте. Во всяком случае, она смогла вернуть пост главы депутатского объединения в АКЗС через год после своего "отлучения". В среду, 29 мая, во фракции КПРФ состоялось заседание, на котором депутаты лишили полномочий Максима Талдыкина и наделили ими Прусакову. Об этом порталу Amic.ru рассказала коммунистка Вероника Лапина.

"На сегодняшнем заседании фракции было удовлетворено заявление Талдыкина о снятии с него полномочий главы. Новым руководителем избрали Марию Прусакову, ее заместителями Вячеслава Початова и Веронику Лапину", – уточнила собеседница.

На заседании присутствовали все восемь членов фракции. За возвращение Прусаковой в лидеры депутатов-коммунистов проголосовали пятеро: Прусакова, Лапина, Початов, а также Владимир Попов и Максим Талдыкин. Против были Юрий Астанчик, Олег Кравченко и Андрей Сартаков.

Кстати, Талдыкина уже исключила мандатная комиссия, нужно было официальное решение от фракции. А Юрий Астанчик написал заявление о сложении полномочий заместителя руководителя фракции.

Напомним, 14 мая 2018 года на заседании КПРФ Мария Прусакова была смещена с поста главы фракции. Тогда произошел в прямом смысле переворот, который Прусакова сначала пыталась опротестовать через руководство АКЗС, затем через суд. Пост решением большинства занял Максим Талдыкин. Но лидером фракции он так и не стал и раскол только усугубился. Кстати, тогда Талдыкин и Попов голосовали за снятие Прусаковой, теперь они ее поддержали.

Кстати, в марте 2019 года Талдыкин написал заявление о сложении полномочий, но одобрили его только теперь.

Судя по всему, во фракции КПРФ начинается новый виток передела власти.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

29.05.2019 11:42
- гость -

И что толку с этой "просто Марии"?

0  0
29.05.2019 11:43
- гость -

Видно неплохая "кормушка", раз такие интриги

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:49
Вьетнамское телевидение снимает серию сюжетов об Алтайском крае 0
11:39
"Ростелеком" фиксирует рост популярности бесплатного Wi-Fi в алтайских селах 0
11:35
Часть барнаульского мусорного полигона может быть рекультивирована 0
11:27
Названы самые востребованные профессии в России 0
11:14
Мария Прусакова вернула себе пост главы фракции КПРФ в Алтайском парламенте 2
11:03
На Украине "исчезли" серверы с секретными данными СНБО 0
10:45
Студент АлтГТУ вошел в двадцатку лучших по итогам олимпиады по приборостроению 2
10:39
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина 18
10:29
Названо самое распространенное нарушение на ЕГЭ в Алтайском крае 3
10:17
Летние цветы начали высаживать в Барнауле 0
10:07
Гендиректора крупнейшей уранодобывающей компании подозревают во взятке 0
09:48
Алтайские дорожники начали ремонт на двух участках федеральных трасс. Карта 0
09:39
В России планируют ввести "отцовский капитал" 9
09:29
Новые ФАПы появятся в 12 алтайских селах в 2019 году 1
09:15
Водители автобусов устроили "разборки" на остановке в Горно-Алтайске 4
08:57
Завод по утилизации отходов запустят в Барнауле 4
08:38
"За ВДВ": Водитель барнаульского автобуса получил в челюсть 12
08:22
Житель Новоалтайска выгнал хозяйку дома и закрылся изнутри 0
08:02
Накушались: Томенко поручил достроить "замороженный" тубдиспансер не переплатив 7
07:44
Треть налоговых поступлений на Алтае обеспечивает малый и средний бизнес 3
07:33
Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок 0
07:23
Как, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ в 2019 году 0
07:15
Volkswagen стал лауреатом премии "Автомобиль года в России – 2019" 0
07:06
Куда уходят деньги: кто и за что должен платить транспортный налог 5
07:02
Ремонт с кешбэком: где качественно и выгодно обслужить автомобиль 0
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 7
06:32
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 9
06:01
Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария 18
05:56
Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме 2
04:56
Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину 9
03:19
Ученые заявили, что слоны находятся на грани вымирания 0
02:26
Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева 4
01:36
Рогозин лично проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году 0
00:14
Ученые выяснили, что люди научились ходить и работать из-за вспышки сверхновой 0
23:46
Дело завели на полицейского за выкручивание руки женщине и оскорбления 1
23:23
Губернатор Республики Алтай нашел армейское фото и поздравил пограничников 1
22:59
Названы самые популярные малые города России для летнего отдыха 0
22:48
Алтайский архитектор представил концепцию развития парка "Изумрудный" в Барнауле 1
22:13
Литва требует пересмотра результатов Евровидения-2019 0
21:59
Новые эпизоды домогательств учителя к школьницам выявили в Башкирии 0
21:47
Центробанк планирует отлакировать сторублевые купюры 1
21:11
Алтайские подростки с помощью лома проникли в дом и похитили сварочный аппарат 0
20:51
РПЦ решила построить храм в Вестеросе 8
20:38
Освобожден задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН 0
19:39
Первое исследование психики атеистов представили ученые в Ватикане 0
19:13
Медведев заявил о необходимости модернизации МВД 8
18:58
Впервые в России арестовали по статье о занятии высшего положения в ОПГ 4
18:38
Половина молодых семей в России не может себе позволить даже холодильник 7
18:22
Отзовитесь, умоляем: свидетелей смертельного ДТП с ребенком ищут в Барнауле 21
18:02
Законодательство о выплатах детских пособий попросили изменить 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.