Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь" объяснил, почему рейтинг президента России Владимира Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения.
Как сообщает газета "Ведомости", он считает, что такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше.
"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.
По его словам, несмотря на то, что острая фаза кризиса миновала еще в 2016 году, существенных улучшений качестве жизни не наблюдается.
При этом многие не верят, что в следующие годы произойдет какой-то скачок в их материальном положении.
"Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче", – уверен Федоров.
Отправной точкой к этому стало повышение пенсионного возраста, основываясь на статистике, утверждает глава ВЦИОМ.
Комментарии
Прошу отнестись к этому - с пониманием
Либераст на Либерасте, о них говорят, они же обсуждают. Они и объяснять народу выходят, что народ думает.
"непонимание граждан, когда они станут жить лучше" Прям в точку! И так же, нет понимания когда же все это прикратится????
И еще один момент, Путин сказал, как только он почувствует, что теряет доверие граждан он ни на минуту не останется на посту.
Не, ну хлопец же говорит обратное - доходы населения неуклонно растут! Федоров и население почему ему не верят?! А рейтинг к выборам подтянут до 80%...
Ещё он говорил, что при нём не будет повышен пенсионный возраст. Кто ж его отпустит? Крышу-то.
И другой момент. Путин сказал,что пока он лигитивный, срок дожытия будет увеличен вместе с неувеличением пенсионного возраста.Прям чё не скажет- всё Нам так!
Продолжайте взрослые сказки слушать........
странно что решились такую статью опубликовать, будет им атата
Они тоже не дураки - воздушные замки можно строить но не долго
Здесь коронное слово "непонимание". Как то я увольнялся с работы, вызвал меня директор и говорит почему? а я ему да денег мало платите, а он такой фыркнув ну все понятно просто ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как тебе зарплата из частей складывается! из 5 частей Карл!! Но я то каждый месяц получаю шиш, какая мне разница хоть из 10 частей! Может стоило мне ПОНЯТЬ и сразу жизнь бы приобрела розовый цвет...
"...такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше."
_______
Опять, не повезло власти с народом - ни хрена не понимают, что власть для них же балбесов старается. Например налоги и пенсионный возраст повышают - полное отсутствие патриатизьма со скрепами.
Неблагодарный народишко...
Веры нет... Надо вселить... Вон сооружений сколько культовых...
Какой рост то?! После захвата Крыма все россияне кто работают за рубли стали просто в 2 раза беднее!
Уже не 86%, но и 31,7% это тоже очень много, каждый 3-й считай клинический идиот.
"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.
Если даже лживые статистики говорят, что роста уровня жизни нет, значит по факту имеем резкое падение благосостояния народа. Хотя... достаточно просто зайти в магазин и посмотреть на цены.
Рано или поздно, но холодильник выбьет из дарагихрасиян всю дурь, которую в них с 2014 года забивает телевизор
И опять же, врут статистики про 31% поддержки Путина. Не может быть на Руси столько кретинов...