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Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

, ИА "Амител"
Валерий Федоров считает, что причина в не растущих доходах населения
Рейтинг Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким / Фото: сайт Кремля

Рейтинг Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким / Фото: сайт Кремля

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь" объяснил, почему рейтинг президента России Владимира Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения.

Как сообщает газета "Ведомости", он считает, что такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше.

"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.

По его словам, несмотря на то, что острая фаза кризиса миновала еще в 2016 году, существенных улучшений качестве жизни не наблюдается.

При этом многие не верят, что в следующие годы произойдет какой-то скачок в их материальном положении.

"Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче", – уверен Федоров.

Отправной точкой к этому стало повышение пенсионного возраста, основываясь на статистике, утверждает глава ВЦИОМ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.05.2019 10:44
- гость -

Прошу отнестись к этому - с пониманием

0  0
29.05.2019 10:46
Гость

Либераст на Либерасте, о них говорят, они же обсуждают. Они и объяснять народу выходят, что народ думает.

0  0
29.05.2019 10:48
- гость -

"непонимание граждан, когда они станут жить лучше" Прям в точку! И так же, нет понимания когда же все это прикратится????

0  0
29.05.2019 10:50
- гость -

И еще один момент, Путин сказал, как только он почувствует, что теряет доверие граждан он ни на минуту не останется на посту.

0  0
29.05.2019 10:56
- гость -

Не, ну хлопец же говорит обратное - доходы населения неуклонно растут! Федоров и население почему ему не верят?! А рейтинг к выборам подтянут до 80%...

0  0
29.05.2019 10:58
29.05.2019 10:50 - гость

Ещё он говорил, что при нём не будет повышен пенсионный возраст. Кто ж его отпустит? Крышу-то.

0  0
29.05.2019 11:00
- гость -

И другой момент. Путин сказал,что пока он лигитивный, срок дожытия будет увеличен вместе с неувеличением пенсионного возраста.Прям чё не скажет- всё Нам так!

0  0
29.05.2019 11:01
Леня

Продолжайте взрослые сказки слушать........

0  0
29.05.2019 11:13
- гость -

странно что решились такую статью опубликовать, будет им атата

0  0
29.05.2019 11:15
- гость -

Они тоже не дураки - воздушные замки можно строить но не долго

0  0
29.05.2019 11:16
- гость -

Здесь коронное слово "непонимание". Как то я увольнялся с работы, вызвал меня директор и говорит почему? а я ему да денег мало платите, а он такой фыркнув ну все понятно просто ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как тебе зарплата из частей складывается! из 5 частей Карл!! Но я то каждый месяц получаю шиш, какая мне разница хоть из 10 частей! Может стоило мне ПОНЯТЬ и сразу жизнь бы приобрела розовый цвет...

0  0
29.05.2019 11:20
- гость -

"...такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше."
_______

Опять, не повезло власти с народом - ни хрена не понимают, что власть для них же балбесов старается. Например налоги и пенсионный возраст повышают - полное отсутствие патриатизьма со скрепами.
Неблагодарный народишко...

0  0
29.05.2019 11:24
- гость -

Веры нет... Надо вселить... Вон сооружений сколько культовых...

0  0
29.05.2019 11:31
- гость -

Какой рост то?! После захвата Крыма все россияне кто работают за рубли стали просто в 2 раза беднее!

0  0
29.05.2019 11:38
АБОРИГЕН

Уже не 86%, но и 31,7% это тоже очень много, каждый 3-й считай клинический идиот.

0  0
29.05.2019 11:40
- гость -

"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.

Если даже лживые статистики говорят, что роста уровня жизни нет, значит по факту имеем резкое падение благосостояния народа. Хотя... достаточно просто зайти в магазин и посмотреть на цены.

0  0
29.05.2019 11:43
- гость -

Рано или поздно, но холодильник выбьет из дарагихрасиян всю дурь, которую в них с 2014 года забивает телевизор

0  0
29.05.2019 11:45
- гость -

И опять же, врут статистики про 31% поддержки Путина. Не может быть на Руси столько кретинов...

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