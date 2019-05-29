VI Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края / Фото: официальный сайт Алтайского края.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на итоговом заседании VI Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края с участием губернатора Виктора Томенко.

Существенный вклад в экономику

Глава региона сообщил, что в настоящее время в крае зарегистрировано 79 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают около трети налоговых поступлений в бюджет (40,7 млрд рублей, или 30,7% от общей суммы, +2,5% к уровню 2017 года).

Однако наряду с тенденцией к росту основных показателей развития, наблюдается значительное снижение объема инвестиций. За год они сократились на 30%, тогда как в целом по экономике объем инвестиций вырос на 20%.

По словам главы Алтайского края, перед регионом стоит задача создать 60 тысяч новых рабочих мест и увеличить количество занятых в малом и среднем бизнесе с 270 до 330 тысяч человек.

"Вовлекая в эту сферу такое большое количество жителей Алтайского края, мы должны понимать, что это одна из основ экономики региона. Поэтому мы должны обращать на сферу малого и среднего предпринимательства самое пристальное внимание не с точки зрения проведения надзора и введения ограничений. Мы должны найти возможности в пределах действующего законодательства развивать бизнес не только "органически", но и найти прорывные решения в этой работе", – сказал губернатор.

Поддержка по нацпроекту

Стимулировать развитие предпринимательства призван один из 12 нацпроектов – "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края уточнили, что основу нацпроекта составляют правовые и законодательные изменения, которые позволят улучшить условия для ведения бизнеса. Благодаря нацпроекту Алтайский край получит 1,7 млрд рублей на совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимателей, на их льготное кредитование, развитие экспорта и устранение административных барьеров, мешающих развитию своего дела.

Виктор Томенко пообещал предпринимателям поддерживать аргументированные инициативы, касающиеся внесения изменений в законодательство о предпринимательской деятельности, но подчеркнул, что "нужны глубокие и серьезные основания предлагаемых инициатив".