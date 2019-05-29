Работодатели в ходе опроса ВНИИ труда назвали наиболее востребованные профессии, сообщает "Российская газета".
26,9 тысячи представителей организаций в ходе опроса рассказали о специалистах профессий, в которых они нуждаются больше всего.
Как выяснилось, самая острая нехватка наблюдается в продавцах-кассирах. О ней заявили 980 респондентов.
На втором месте повар – 862 упоминания. Замкнули тройку педагоги профессионального и дополнительного образования (557).
Достаточно большое число работодателей нуждаются в юристах (488), специалистах по социальной работе (483), специалистах по закупкам (483), медсестрах (312), делопроизводителях (297) и бухгалтерах (242).
Комментарии
Очередной бред. Как можно назвать востребованность во всей России, если по регионам она разная, в каждом регионе свои потребности, свои направления и стремления. фуфло.
Торговля одна, никому не нужны инженеры
Тоже заметил, что инженеры никому не нужны
Потому и востребованы, что за 3 копейки не хотят работать по этим профессиям.
Инженеры и рабочие скоро вообще вымрут как мамонты. Всё на три дэ принтерах будет печаться