Самых красивых мисс и мистера выберут на конкурсе в Барнауле

Конкурс красоты "Мисс&Мистер Алтай 2019" пройдет в Барнауле. Главный организатор лучших конкурсов красоты в Сибири – Модельное Агентство Татьяны Жилиной –организовывает ежегодный конкурс "Мисс&Мистер Алтай 2019", который является полуфиналом Miss Queen Eurasia и "Мистер Россия".

Мегафинал будет проходить при поддержке федеральных партнеров, радио, телевидения, прессы и глянцевых журналов в клубе Che Guevara по адресу проспект Красноармейский, 47а 15 июня в 18:00.



Вас ждет яркое и незабываемое шоу с участием самых красивых, стильных и талантливых девушек и парней города – дефиле участников конкурса в ярких и незабываемых образах, выступления основного состава агентства и лучших артистов Сибири.

Заказ билетов и столов:

+7(962)-792-4005

Inst: @model_agency_tzh

vk: https://vk.com/id174804079

группа vk: https://vk.com/club25126869