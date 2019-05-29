Правовой статус велосипедиста как участника дорожного движения нуждается в совершенствовании. Об этом сообщил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов во время интернет-конференции на сайте краевого парламента. Также он ответил на много других вопросов, в том числе и о Счетной палате, и о судьбе Иткульского спиртзавода.

Так, Андрея Осипова спросили, не пора ли распространить на велосипедистов некоторые требования по безопасности дорожного движения.

"Безусловно, правовой статус велосипедиста как участника дорожного движения нуждается в совершенствовании. В ПДД РФ уже вносились изменения, направленные на упорядочение и повышение безопасности движения пешеходов и велосипедистов. Так, в Правила включены понятия "велосипедист", "велосипедная дорожка", "полоса для велосипедистов", "пешеходная дорожка", "пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)", установлены дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов", – сказал Осипов.

Он напомнил, что в соответствии с частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ нарушение ПДД велосипедистом наказывается штрафом 800 рублей, в состоянии алкогольного опьянения – 1000-1500 рублей.

А вот страхование ответственности велосипедистов можно предусмотреть только в рамках норм ГК РФ о страховании. Андрей Осипов сообщил, что его комитет рассмотрит возможность внести такое предложение на федеральный уровень.

Также глава правового комитета рассказал, что на ближайшей сессии краевого парламента, 30 мая, планируется принять решение о назначение досрочных выборов по одномандатному округу №2 и ответил на несколько вопросов о полномочиях Счетной палаты Алтайского края.

Добавим, что депутаты парламента Алтайского края регулярно отвечают на вопросы жителей региона в рамках интернет-конференций. Список и анонсы можно посмотреть здесь.

Следующая интернет-конференция состоится 4 июня. Отвечать будет вице-спикер краевого парламента, председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.