Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал резонансное нападение подростка с топором на девочку в одной из школ Вольска, сообщает РИА "Новости".

По его словам, то, что подросток со столь габаритным предметом сумел проникнуть в школу – это недопустимое нарушение правил безопасности.

"Пропускная система дала сбой, а точнее, она не соответствует необходимым требованиям", – констатировал губернатор.

По информации правоохранительных органов, женщина-вахтер видела входящего в здание школы подростка, но не увидела ничего подозрительного в рюкзаке – в таких носят учебники. Однако на этот раз внутри оказались топор и бутылки с зажигательной смесью.

14-летний злоумышленник бросил одну из них в коридор, а другую – в класс, но воспламенения не произошло. Затем он ударил 12-летнюю девочку топором по голове, после чего попытался скрыться.

Известно, что напавший на школьницу подросток страдает психическим заболеванием. Он плохо учился и состоял на учете у психиатра.