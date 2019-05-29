Нужно ввести административную ответственность за создание препятствий вывозу мусора для автовладельцев. Этот вопрос обсудили на площадке алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Участие в мероприятии приняли представители региональных операторов по обращению с ТКО, управляющих компаний, представители администраций городов края.

Эксперты предлагают прописать в правилах благоустройства муниципалитетов порядок парковки автомобилей, обеспечивающий беспрепятственный проезд спецтехники к местам накопления отходов. Ведь именно припаркованные на пути проезда мусоровозов авто мешают вывозу отходов, прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Алтайском крае Виктор Патудин.

Представители управляющих компаний жалуются, что им приходится тратить много времени на поиск хозяев припаркованных авто в часы, когда во двор должен приехать мусоровоз. Особенно проблема актуальна для барнаульских многоэтажек, где контейнер стоит возле каждого подъезда.

В числе предложений экспертов – включить контейнеры в состав общего имущества собственников жилья, чтобы избежать проблем в случае прекращения деятельности регоператора.

Также ОНФ предлагает внести изменения в краевой закон о тишине, чтобы регоператорам в крупных городах вывозить отходы с шести утра до восьми вечера. Это нужно для оптимизации работы транспорта, ведь сегодня очень много времени теряется в пробках. Более ранняя работа помогла бы избежать этой проблемы.

"Нужно активизировать создание инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе и в первую очередь обустроить, узаконить и обеспечить содержание мест накопления отходов. Возможно, потребуется разработка специальных регламентов, регулирующих взаимодействие регоператоров, местных властей и управляющих организаций по вопросам обустройства и содержания площадок. Нужно более детально регламентировать сбор ТКО, чтобы улучшить санитарное состояние площадок для сбора отходов", – добавил Виктор Патудин.