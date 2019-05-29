Четверг, 30 Май, 12:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,91
€ 72,41
Обь
459см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока

, ИА "Амител"
Глава ведомства считает, что ограничение необходимо, но в разумных пределах
Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, хотят запретить / Фото: pixabay.com

Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, хотят запретить / Фото: pixabay.com

Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), хотят запретить частным лицам, так как с деликатесами в страну могут попасть опасные вирусы.

Соответствующие изменения в закон "О ветеринарии" предлагает Минсельхоз РФ. Правда, с несколькими исключениями.

В частности, россиянам разрешается ввозить до 5 кг, если продукция в заводской упаковке и страна-производитель не входит в список государств с неблагоприятной эпизоотической обстановкой.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал начинание министерства сельского хозяйства, однако призвал вводить ограничения только на продукты, которые несут наибольший риск.

"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет, – подчеркнул чиновник. – На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить".

По его словам, это не средство политического давления, а элементарная мера безопасности, которая действует по всему миру.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:07
Жителей Алтайского края обяжут убирать за своими собаками на улице 1
11:45
Мастер-классы и море сладкой ваты: где весело отпраздновать День защиты детей 0
11:35
Конкурс широкого разлива: в Алтайском крае в шестой раз выбирают лучшие напитки 0
11:25
Ассанжа поместили в тюремную больницу в Британии 3
11:15
Алтайскому телеканалу нашли кнопку после перехода на цифровое телевидение 1
11:03
Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске 19
10:55
Спецпрокурор США не доказал связь Путина и Трампа и уволился 2
10:45
Мифы и правда о йоге: эксперт о пользе занятий 0
10:29
Саакашвили встретила толпа людей в аэропорту Киева 8
10:19
Реально-виртуальное присутствие: СибУПК предлагает престижное обучение 0
10:09
МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак 1
09:57
Путин разрешил усыновлять детей ВИЧ-инфицированным 1
09:39
Движение трамваев по улице Попова в Барнауле будет перекрыто на выходных 3
09:26
Земельный налог: кто обязан платить и какие есть ставки 1
09:18
Зарегистрироваться и выиграть: АО "Алтайэнергосбыт" дарит денежный приз 0
09:06
Год с Томенко: фотоподборка Amic.ru 8
08:56
Клиентам НПФ могут позволить получать пенсию с 55 и 60 лет 1
08:36
Общественники заявили о резком росте цен на билеты в плацкартный вагон 0
08:28
После отключения горячей воды барнаульцы "нажгли" на 20% больше электричества 7
08:15
В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами 0
08:01
Как платить за свет, если уехал на дачу: задай вопрос директору БГЭС
На все вопросы о деятельности БГЭС отвечает гендиректор Иван Василиади
07:44
Воспитание по кайфу: вместо ремня и строгости совместный ютуб-канал и респект 20
07:32
Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене 5
07:22
10 перемен Томенко: что изменилось в губернаторстве за первый год работы 15
07:15
Барнаульским компаниям в июне устроят налоговую "перезагрузку" 0
06:43
Народные приметы: что делать на Евдокию Свистунью 0
06:28
Он был не только Шуриком: интересные факты о жизни Александра Демьяненко 8
06:11
Берите зонтики: 30 мая в Алтайском крае будет неустойчивая погода 0
06:02
Да будет "ГорСад": в Барнауле представили три проекта парка "Изумрудный" 9
05:20
Попытавшийся сжечь школьников подросток заключен под стражу 2
04:52
Онищенко посоветовал пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь" 10
03:23
СК возбудил дело из-за брошенных в хостеле детей 2
02:43
Умер актер из "Крестного отца" 0
01:27
Разработаны устройства для сверхбыстрой зарядки смартфона 2
00:51
Разработаны роботы для доставки лекарства к раковым опухолям 0
23:56
Генпрокуратура проведет массовую проверку российских школ 0
23:35
В Госдуме одобрили запрет передачи коллекторам долгов по ЖКХ 3
23:16
США обвинили Россию в ядерных испытаниях 5
22:54
Nissan взял на таран киоск с шаурмой в Новосибирске 2
22:36
Родительский комитет поддержал проект "отцовского капитала" 0
22:16
Фильм с Вениамином Смеховым снимают в Барнауле 0
21:49
Силуанов выступил против оплаты "косяков" "Транснефти" 0
21:36
Против россиянина из ООН хотят возбудить уголовное дело в Косово 0
21:16
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике 8
20:56
ДТП с "Яндекс. Такси" создало пробку на шоссе в Барнауле 1
20:37
Участник массового погрома в кафе Новосибирска задержан спустя 12 лет 0
20:14
Скалы очистят от надписей в Горном Алтае 1
19:59
Томенко поручил помочь моторному заводу сохранить производство 6
19:37
Нелегалы разбили палаточный городок под Новосибирском 0
19:14
Сократился уровень дотационности Республики Алтай 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.