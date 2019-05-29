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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока

, ИА "Амител"
Глава ведомства считает, что ограничение необходимо, но в разумных пределах
Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, хотят запретить / Фото: pixabay.com

Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, хотят запретить / Фото: pixabay.com

Ввоз иностранных молочных и мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), хотят запретить частным лицам, так как с деликатесами в страну могут попасть опасные вирусы.

Соответствующие изменения в закон "О ветеринарии" предлагает Минсельхоз РФ. Правда, с несколькими исключениями.

В частности, россиянам разрешается ввозить до 5 кг, если продукция в заводской упаковке и страна-производитель не входит в список государств с неблагоприятной эпизоотической обстановкой.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал начинание министерства сельского хозяйства, однако призвал вводить ограничения только на продукты, которые несут наибольший риск.

"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет, – подчеркнул чиновник. – На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить".

По его словам, это не средство политического давления, а элементарная мера безопасности, которая действует по всему миру.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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