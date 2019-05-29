Эверест / Фото: соцсети, wikiway.com
Джомолунгма, она же Эверест, находится в Гималаях и имеет высоту 8848 метров над уровнем моря, что делает ее самой высокой горой на Земле. Южная вершина (8760 м) лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), Северная (главная) вершина (8848 м) расположена на территории Китая.
Весна – традиционно является самым популярным и удачным временем для покорения вершины. Длительность всего восхождения (от момента прибытия в Катманду и заканчивая нахождением на самой высокой точке земного шара) составляет примерно 60 дней.
Первыми из людей, кто вступил на вершину Эвереста, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей. 29 мая 1953 года в шестнадцатой по счету экспедиции они покорили гору, сделали там фотоснимки, закопали в снег конфеты и маленький крест.
22 мая этого года на Эверест поднялись более 200 человек – это рекордное число альпинистов, покоривших самую высокую точку мира за один день, пишет "Медуза". Как сообщают сами альпинисты, 22 мая очередь к вершине достигала 300 человек. Двое из них погибли при спуске из-за долгого ожидания восхождения и банальной нехватки кислорода в "зоне смерти".
Всего в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.
Комментарии
Капец, на Эверест пробка, как у нас на Павлике по утрам....
На К2 вон рискните взойти....
Вот эти тряпки цветные, это типа метка? Здесь был Уася?
Флаги? Или избавляются от балласта на обратный путь, конфеты закапывают, кресты, трупы...
Трупы там не закапывают ибо пока будешь закапывать, окочуришься сам, там по максимуму люди сохраняют кислород и силы. Там вы не живёте, там вы уже труп.
А я видела Джомолунгму с борта самолета по пути в Юго-Восточную Азию и мне этого хватило. )