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Довыборы в АКЗС назначили на 8 сентября

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Избирать будут только одного депутата
В Алтайском крае пройдут довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В Алтайском крае пройдут довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Довыборы одного депутата парламента Алтайского края пройдут в воскресенье, 8 сентября 2019 года. Дату выборов только что назначили депутаты АКЗС на сессии, 30 мая.

По закону решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В данном случае не ранее 30 мая и не позднее 9 июня 2019 года, уточнил глава правового комитета Андрей Осипов.

Выбирать будут всего одного депутата по одномандатному округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Место стало свободным после смерти 71-летнего депутата, известного фермера Александра Гукова, умершего 8 марта 2019 года.

В АКЗС он был избран от партии "Единая Россия". Кстати, фамилию своего кандидата пока назвали только в КПРФ (секретарь Михайловского районного комитета партии, руководитель фракции КПРФ в Михайловском районном Совете депутатов Флюр Хакимов) и "Единая Россия" (директор профессионального лицея Ключевского района, депутат Ключевского районного совета депутатов Владимир Репкин).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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