Владельцев домашних животных в Алтайском крае обяжут убирать за ними на улице, выгуливать так, чтобы не создавать опасности для других людей. Поправки в закон в первом чтении (то есть закон пока не принят окончательно) были внесены на сессии парламента Алтайского края в четверг, 30 мая.

Итак, владелец животного обязан при его выгуле соблюдать следующие правила:

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;

обеспечивать безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц;

не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

Что касается мест выгула, то теперь он возможен "в местах, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных". Ранее там было указано, что выгул должен производиться "на территориях и в местах, определенных органами местного самоуправления Алтайского края". Но таких территорий в крае так и не выделили. Также владелец должен принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства.

А еще депутаты отменили административную ответственность за жестокое обращение с животными на краевом уровне, потому что это противоречит федеральному закону.

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, в 2017-2018 годах административными комиссиями городов по данной статье не рассмотрено ни одного протокола, в районах в 2017 году было всего пять протоколов, из них одно дело прекращено, вынесено одно предупреждение, наложено три штрафа.

Также законом вводятся понятия "домашнее животное", "выгул домашних животных", а понятие "собственник домашнего животного" заменено понятием "владелец".

В законе будут прописаны принципы содержания и защиты домашних животных, в том числе отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, и ответственность человека за судьбу животного.