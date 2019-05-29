Уголовное дело в отношении двух судебных приставов заведено в Республике Алтай. Их подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления по региону.

"По версии следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2018 года судебные приставы, достоверно зная, что денежные средства от должников по находящимся у них на исполнении исполнительным производствам в пользу взыскателей не поступали и в материалах исполнительных производств отсутствуют надлежащие документы о погашении долга, подтверждающие факт уплаты задолженности, не имея законных оснований, вынесли не менее 262 постановлений об окончании исполнительных производств, являющихся официальными документами, внеся в них заведомо ложные сведения о фактическом исполнении должниками требований исполнительных документов", – сказано в сообщении ведомства.

Речь идет о двух судебных приставах по Майминскому и Чойскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.

В отношении них было заведено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности").