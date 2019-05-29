Повреждения транспорта выглядят устрашающими / Фото: vk.com/avarcomdtp
Страшное ДТП с участием уборочной техники произошло в Бийске днем 28 мая на улице Иркутской.
Toyota Carina, не выдержав безопасную дистанцию, на высокой скорости протаранила подметальную машину, подцепленную к трактору, который двигался в попутном направлении.
От удара передняя часть кузова иномарки смялась до самого лобового стекла. Повреждения транспорта выглядят устрашающими.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края, 24-летний водитель легковушки выжил. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Комментарии
никакого чуда. правый руль в очередной раз спас
низко летел однако...
хорошо что рядом пассажира не было