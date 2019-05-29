Повреждения транспорта выглядят устрашающими / Фото: vk.com/avarcomdtp

Страшное ДТП с участием уборочной техники произошло в Бийске днем 28 мая на улице Иркутской.

Toyota Carina, не выдержав безопасную дистанцию, на высокой скорости протаранила подметальную машину, подцепленную к трактору, который двигался в попутном направлении.

От удара передняя часть кузова иномарки смялась до самого лобового стекла. Повреждения транспорта выглядят устрашающими.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края, 24-летний водитель легковушки выжил. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.