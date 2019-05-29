Уже завтра, 30 мая 2019 года, в Барнауле при поддержке Медиагруппы "FM-Продакшн" состоится авторский тренинг Александра Белгорокова "Маркетинг и продажи для первых лиц".
Семинар будет полезен для топ-менеджеров, владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга, рекламы, продаж и копирайтинга.
Александр Белгороков около 25 лет в своем бизнесе: директор и владелец нескольких успешных проектов. В недавнем прошлом – совладелец крупнейшей московской консалтинговой компании для рекламных агентств Adconsult, сoдиректор компаний Keysis, "Рост продаж" и директор по развитию компании Bataline. Приблизительно столько же времени работы в личных продажах.
Авторский тренинг будет посвящен важным вопросам в маркетинге и продажах:
– как провести исследование рынка и отстроиться от конкурентов;
– как донести ваше УТП до клиента и вызвать у него желание купить;
– как сделать клиента преданным на всю жизнь;
– как планировать и контролировать продажи;
– как стимулировать покупку;
– как понять, какая реклама работает;
– как писать тексты, которые продают.
Официальный партнер мероприятия – компания "Консиб"
Партнер мероприятия – санаторий "Обские плёсы"
Комментарии
Откуда повылазили шарлатаны? Каждый день "успешные" и "счастливые" хотят научить пипл жить за их же деньги
названия фирм читать не перечитать, и еще успевает семинары проводить. Выглядит как казаченок обвешанный наградами. Ну что столица нищих на кошельки поднимем свое благосостоние пока мастер гуру заехал в нашу глушь?!
несите им ваши денежки и не выеживайтесь