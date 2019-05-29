Барнаульское "Динамо" провело последний матч сезона в рамках первенства России по футболу ПФЛ группы "Восток" 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Алтайские футболисты играли в Иркутске против местного "Зенита". Все голы поединка были забиты в первом тайме.

Хозяева записали себе в актив быстрый гол на девятой минуте встречи. Защитник гостей Сергей Нестеренко сравнял счет, реализовав пенальти. До конца матча счет так и остался неизменным – 1:1.

Таким образом, по результатам сезона "Динамо" закончило чемпионат на четвертом месте из шести возможных. Победителем "Востока" стал "Сахалин" из Южно-Сахалинска.