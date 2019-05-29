Вынесен приговор жителю Барнаула, который с табуреткой в руках отстаивал "неприкосновенность" своего жилища от полицейского, сообщает прокуратура Алтайского края.
Началось все с конфликта мужчины в состоянии алкогольного опьянения и его матери. Испугавшись сына, женщина обратилась в полицию.
Прибывшие стражи правопорядка попросили дать показания жильцов квартиры. Пьяный барнаулец агрессивно отреагировал на прибытие полицейских и решение матери вызвать их.
Он схватил обломки табурета и дважды с силой кинул ими в правоохранителя, нанеся ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.
Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Суд, с учетом того что преступление совершено во время условного осуждения, приговорил жителя Барнаула к двум с половиной годам исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
к двум с половиной годам исправительной колонии строгого режима
Выпил, в тюрьму
какие пакостные полицейские оказались, кинул он в них видите ли, вавка была. А потом без протокола ему дубинками почки отбивали. Ну ну обиженки давай сади сразу в тюрьму.
Вы что не понимаете? Это из-за условки
если идешь усмирять дебошира,наивно думать,что тот испугается дядю милиционера и успокоится. если идешь служить в провохоронители,наивно думать,что за всю службу не получишь ни царапинки,ни испуга от алкашей и нариков.памперсы самому менять учиться придется...