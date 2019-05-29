Вынесен приговор жителю Барнаула, который с табуреткой в руках отстаивал "неприкосновенность" своего жилища от полицейского, сообщает прокуратура Алтайского края.

Началось все с конфликта мужчины в состоянии алкогольного опьянения и его матери. Испугавшись сына, женщина обратилась в полицию.

Прибывшие стражи правопорядка попросили дать показания жильцов квартиры. Пьяный барнаулец агрессивно отреагировал на прибытие полицейских и решение матери вызвать их.

Он схватил обломки табурета и дважды с силой кинул ими в правоохранителя, нанеся ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Суд, с учетом того что преступление совершено во время условного осуждения, приговорил жителя Барнаула к двум с половиной годам исправительной колонии строгого режима.